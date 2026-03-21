Con un solo triunfo en ocho jornadas, está claro que si FC Cajamarca no cambia está tónica luego del receso de la Liga 1 por la fecha FIFA, estará condenado a pelear por el descenso en la parte más complicada de la temporada. El último viernes, en el compromiso correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura, el elenco cajamarquino, que hace unos días despidió a Carlos Silvestri, volvió a perder y esta vez por un aplastante 3-0 a manos de Cienciano.

La única victoria de FC Cajamarca en el año fue el 3-2 sobre Melgar en la fecha 4. Sin embargo, desde entonces encadenó cuatro caídas consecutivas, las mismas que condenaron la salida de Silvestri. Hernán Barcos, uno de los líderes del plantel, salió al frente y dialogó con L1 MAX para hablar de este mal momento y tratar de explicar lo que está pasando.

“Es difícil, salió todo mal desde el primer minuto, hay que seguir trabajando. Me quedo con el segundo tiempo del equipo que se entregó, más allá de toda adversidad el equipo mostró dignidad y eso habla bien de nosotros como grupo”, afirmó, esperando revertir esta situación luego de la para del campeonato.

Hernán Barcos tiene siete goles en la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports)

Barcos sabe que no podrán sacar esto adelante solos, por más que desde la interna se comprometan en luchar por no descender. Debido a la salida de Carlos Silvestri, Omar Ríos asumió el equipo de manera interina. Sin embargo, el cordobés espera que en los próximos días llegue un comando técnico que pueda encaminarlos hacia un mejor porvenir.

“Ahora tenemos varios días para descansar, enfriar la cabeza y para trabajar, que se vienen nueve finales para nosotros. Que venga un entrenador que nos dé una mano y poder salir de esta situación”, comentó.

Por último, Hernán Barcos, que registra siete goles en la temporada y es uno de los máximos artilleros de la Liga 1, lamentó la temprana expulsión de Ricardo Lagos a los 10′, una situación que los dejó en inferioridad numérica y con mucho partido por jugarse. Más allá de algún lamentó, el delantero espera que puedan aprender de sus errores en lo que resta del campeonato.

“Con un jugador menos y un gol a los dos minutos, en una cancha como esta, te complica. Pero queda en nosotros salir de esta situación. A la hinchada le digo que confíe en nosotros, algo tiene que cambiar, no puede ser que sigamos así”, aseveró.

Carlos Silvestri fue despedido de FC Cajamarca luego de siete fechas. (Foto: FC Cajamarca)

¿Cuándo volverá a jugar FC Cajamarca?

Luego de perder por 3-0 a manos de Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el lunes 6 de abril desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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