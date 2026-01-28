Definitivamente, la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima fue una de las noticias que remeció el mercado de fichajes en el fútbol peruano. Desde la institución decidieron no renovar su vínculo para el año 2026, por lo que el ‘Pirata’ buscó nuevo destino, firmando por FC Cajamarca. El equipo recién ascendido le abrió las puertas, permitiéndole también la toma de decisiones en algunos aspectos. A días del inicio de la Liga 1, el histórico blanquiazul mostró su postura por todo lo sucedido y también dejó claro su sentimiento por el club.

En primera instancia, el ‘Pirata’ reafirmó su cariño -en diálogo con L1MAX- por la institución blanquiazul, recordando también que alcanzó el bicampeonato nacional en 2021 y 2022: “Siempre voy a dejar las puertas abiertas para Alianza, porque es un club al que le tengo cariño y deseo que le vaya bien”.

“Uno no lo esperaba, esperaba retirarme en Alianza después de cinco años que fueron muy intensos con un montón de situaciones. No lo esperaba. Los otros años, uno sabe que en cualquier momento se va porque si haces goles te venden o si no haces goles te echan, funciona así el fútbol, uno está preparado”, señaló.

Barcos reconoció que la decisión lo golpeó, pero la asimiló con el paso de los días: “En esta no estábamos preparado, te golpea, pero soy siempre de los que mira para adelante y veo el lado positivo de las cosas. Tal vez Alianza necesitaba que Barcos no esté más y FC Cajamarca sí a un Barcos en su equipo”.

Hernán Barcos / Alianza LIma

Hernán prefirió no referirse a los temas extradeportivos que se dieron en Alianza Lima en los últimos días, deseándole lo mejor en lo que se viene. Además, destacó la llegada de Luis Ramos y Federico Girotti como delanteros para la temporada 2026. Eso sí, dejó un mensaje claro sobre su profesionalismo.

“Lo que puedo afirmar es que durante los cinco años que estuve en el club fui un profesional, nunca tuve una falta y estoy muy tranquilo con lo que hice y lo que no hice en Alianza Lima. Me siento en paz y con tranquilidad”, detalló sobre su paso por tienda blanquiazul.

Los fichajes de FC Cajamarca

Hernán Barcos también contó que recibió muchas propuestas para seguir su ruta profesional; sin embargo, el proyecto de FC Cajamarca lo convenció por el rol que le ofrecieron en la institución. Además, convenció a algunos jugadores de estampar su firma para afrontar la temporada 2026 con el ‘Caballo Negro’.

“Recibí varias llamadas y propuestas. Me contactaron siete clubes de Perú, además de equipos de Paraguay, Uruguay, Argentina, Ecuador y Brasil. Estuve evaluando todas las opciones, pero mi intención era seguir en Perú. Cuando me llamó el presidente de FC Cajamarca, hice la misma pregunta que a todos: cuál era el proyecto deportivo, en qué consistía y cuál sería mi rol. Buscaba un proyecto en el que pudiera aportar, no solo dentro de la cancha, sino también ayudando al club a crecer y generar algo distinto”, dijo.

En el caso de jugadores como Lavandeira, Lagos o Míguez: “No fue solo cuestión de convencerlos, sino que fueron seleccionados específicamente según las necesidades del club. Definimos qué jugador hacía falta para cada función y también buscamos jóvenes con potencial para el futuro. Existe una proyección en la conformación del plantel: hay futbolistas que aportan jerarquía, aunque probablemente no se puedan vender más adelante, y otros a los que hay que potenciar para que, en el futuro, representen un valor para el club”.

Hernán Barcos firmó por FC Cajamarca para 2026. (Foto: FC Cajamarca)

