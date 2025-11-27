Hernán Barcos confirmó su salida de Alianza Lima. Luego de culminar los play-offs, dependiendo si el cuadro íntimo se queda en semifinales contra Sporting Cristal o juega la final con Cusco FC, el ‘Pirata’ abandonará Matute luego de cinco temporadas y el mismo delantero rompió su silencio para confirmar esta noticia. Eso sí, pidió tiempo para hablar y brindar una conferencia de prensa para dar detalles de esta polémica salida. Se trata, más allá del gusto de la directiva, del máximo goleador extranjero del club y uno de sus máximos referentes en los últimos años.

“Por respeto al club y al hincha de Alianza, cuando estemos en un lugar organizado hablamos tranquilo. No voy a hablar ahora de mi salida sentado en mi carro, cuando sea una cosa seria y tranquila, ahí hablamos”, declaró Hernán Barcos a la salida de los entrenamientos de Alianza Lima. Es decir, confirmó su salida pero no brindará mayores detalles, posiblemente, hasta luego de los play-offs. Eso sí, diversos hinchas han llenado de comentarios las redes sociales con respecto a este tema.

Incluso, su esposa Giuli Cunha dejó un mensaje en su cuenta de Instagram en las últimas horas tras difundirse la noticia de la partida del ‘Pirata’. “Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto. Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre estamos orgullosos de ti. Siempre a tu lado, Barcos”, fue el mensaje en un video compartido en sus redes sociales.

Durante su estadía en Alianza Lima, el ‘Pirata’ disputó 142 partidos oficiales, sumando 62 goles y repartiendo 24 asistencias. Este año, Barcos jugó 44 partidos entre Liga 1 y torneos internacionales, en los que anotó 14 goles y dio cinco asistencias. Esas cifras podrían aumentar en los partidos ante Sporting Cristal o una hipotética final contra Cusco FC, en caso sea tomado en cuenta por Néstor Gorosito.

Hernán Barcos finaliza contrato con Alianza Lima en diciembre de 2025. (Foto: Alianza Lima)

Ahora, se espera algún pronunciamiento oficial de Alianza Lima con respecto a la partida de Hernán Barcos, quien recibió la comunicación de la directiva de que no entra en los planes del club para el 2026. Paolo Guerrero, en cambio, sí renovaría por un año más, mientras que la directiva, encabezada por Franco Navarro, buscaría un refuerzo del extranjero en el ataque.

Eso sí, se supo que gente del entorno del ‘Pirata’ ofreció al futbolista a Sporting Cristal y Sport Boys; en ambos casos, su futuro se definirá entrando al mes de diciembre. El objetivo del delantero de 41 años es mantenerse en Lima debido a que tiene negocios fuera del fútbol en la capital. Además, toda su familia ya está instalada aquí desde hace cinco años.

Por lo pronto, el cordobés espera cerrar de la mejor manera su estancia en Alianza Lima y ayudar a que el club consiga el boleto a la Copa Libertadores 2026. Para ello necesita ganar los play-offs para ser Perú 2 y, en el mejor de los casos, disfrutar de sus cuatro últimos partidos para despedirse del pueblo blanquiazul.

Alianza Lima jugará las semifinales de play-offs ante Sporting Cristal. (Foto: GEC)

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: fechas de la llave

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se verán las caras en una llave con partidos de ida y vuelta, válidos por la semifinal de los play-offs para conocer a Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. El primer duelo será el martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, mientras que la revancha será el sábado 6 en el Estadio Alejandro Villanueva a la misma hora.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: canales de TV

En cuanto a las transmisiones de ambos partidos entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, estas estarán a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

