El técnico de Los Chankas, Walter Paolella, dejó en claro que su equipo no irá a especular en su próximo desafío ante Universitario. El entrenador aseguró que la consigna es competir de igual a igual y buscar el mejor resultado posible, sin renunciar al protagonismo pese a la dificultad del rival.

En declaraciones a Radio Ovación, el estratega argentino remarcó que el crecimiento del equipo no es casualidad. Según explicó, la continuidad de la base del plantel y la correcta adaptación de los refuerzos han sido claves para que el grupo muestre mayor solidez en cada presentación.

Paolella sostuvo que el trabajo que vienen realizando desde la temporada pasada empieza a reflejarse en el campo. Destacó la fortaleza mental del equipo, especialmente en partidos donde han sabido reponerse a situaciones adversas, algo que —según indicó— fortalece la confianza colectiva.

El DT también puso como ejemplo la reciente victoria frente a FBC Melgar en Arequipa. Recordó que el año pasado habían sufrido una derrota dura en esa misma plaza, por lo que el triunfo reciente significó una especie de revancha deportiva y un impulso anímico importante para el plantel.

Pensando en el choque ante el cuadro crema, Paolella reconoció la jerarquía del rival y la exigencia que implica enfrentar a un equipo acostumbrado a pelear campeonatos. Sin embargo, fue enfático al señalar que salir a defender un empate sería un mensaje equivocado para sus jugadores.

Además, el técnico destacó que intentarán hacer valer la localía, aprovechando las condiciones geográficas y el respaldo de su gente. “Tenemos que usar la altura y el apoyo de nuestra hinchada como una fortaleza”, dejó entrever, convencido de que esos factores pueden marcar diferencias en un partido de alta intensidad.

“El equipo está preparado para competir”, sostuvo el entrenador, convencido de que la propuesta no cambiará más allá del rival de turno. Para Paolella, la identidad debe sostenerse tanto de local como de visitante si quieren consolidarse en la Liga 1.

Finalmente, reiteró que el objetivo es claro: sumar y seguir creciendo en la tabla. Con confianza en el trabajo realizado y el compromiso del plantel, Los Chankas buscarán dar el golpe ante Universitario y confirmar que su buen momento responde a un proyecto sólido que apunta a consolidarse en la máxima categoría.