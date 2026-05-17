Alianza Lima se llevó una victoria de oro por 1-0 ante Cienciano en el Cusco, un resultado que deja al cuadro blanquiazul a un paso de ganar el Torneo Apertura. A pesar del festejo íntimo, en el lado imperial quedó un sinsabor por cómo se dio el trámite del partido y el desempeño del juez Edwin Ordoñez. Sin embargo, desde el comando técnico del ‘Papá’ prefirieron no entrar en polémicas. “Con todo respeto, lo dije en la conferencia anterior, no voy a hablar del arbitraje porque son seres humanos como nosotros que nos equivocamos”, adelantó Horacio Melgarejo, entrenador del cuadro cusqueño.

La frustración local fue evidente, sobre todo porque el planteamiento de la visita sorprendió al estratega cusqueño, quien cuestionó la postura del líder del torneo tras quedar en superioridad numérica en la altura. “Fue un partido que ellos, desde el inicio que jugaron con 5 defensas, mis jugadores lo controlaron. Felicitar a Alianza que se lleva una victoria que no se lo esperaba. Me sorprendió cuando se quedaron con uno más y empezaron a hacer tiempo”, apuntó

Aun con la expulsión sufrida de Renzo Salazar, el cuadro imperial no bajó los brazos y vendió cara su derrota. “Un aplauso a los chicos que jugaron. Si ustedes me dicen en qué momento se notó la superioridad numérica luego de la expulsión, no se notó. No encuentro adjetivo para decirle a mis muchachos que dieron la vida, ellos se encontraron con un gol válido luego de un error que cometimos con 10 jugadores”, manifestó Melgarejo.

El empate estuvo a punto de sellarse en los minutos finales a través de una insólita jugada que falló Matías Succar. “Fue un córner que Aguilar la baja muy bien. Le pregunté a Mati (Succar) que había pasado, y me dijo que él la quiere empujar con la derecha, y le pica y se le va por abajo. Nadie quiere errarlo, ahí estaba el empate y no lo empatamos”, lamentó el técnico al recordar la ocasión más clara que pudo cambiar la historia del encuentro.

A pesar de que el Apertura parece alejarse, el estratega envió un mensaje de aliento a los hinchas del ‘Papá’ que llenaron el estadio. “Sabemos de la importancia del club y de la hinchada. Estoy muy dolido porque los hinchas merecían llevarse los tres puntos y seguir soñando con el campeonato, que no dejen de soñar y más viendo cómo se dio el partido. Tuvimos hasta el último la chance de empatar. Otra cosa hubiera sido 11 contra 11, el equipo que va primero y con un presupuesto impresionante te haya goleado y eso no pasó”, agregó el polémico DT.

Finalmente, Cienciano debe pasar la página para enfocarse tanto en el cierre del torneo local como en su próximo reto por Copa Sudamericana. “Tenemos 29 puntos y nos quedan dos finales más. Terminar con la mayor cantidad de puntos posibles. Se dieron cosas imposibles y tenemos que salir a ganar el próximo partido. Primero, a cambiar el chip y que el equipo descanse”, concluyó, con la mirada puesta en el exigente viaje que se les viene a territorio brasileño para enfrentar a Atlético Mineiro.

Cienciano cayó por la mínima ante Alianza Lima en el Inca Garcilaso de la Vega. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de perder 1-0 ante Alianza Lima, Cienciano volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Atlético Mineiro, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Este encuentro está programado para el jueves 21 de mayo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio MRV Arena de Belo Horizonte, Brasil.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports, canal disponible en el servicio de paga de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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