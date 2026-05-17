Alianza Lima dio un paso gigante hacia la obtención del Torneo Apertura tras conseguir una victoria trabajada por 1-0 ante Cienciano en la siempre complicada altura del Cusco. El cuadro de La Victoria sabía que no tenía margen de error si quería mantener la ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, y planteó un partido inteligente, priorizando el orden defensivo y siendo efectivo de cara al arco rival. Con este resultado, los íntimos dependen exclusivamente de sí mismos para coronarse ganadores de la primera fase del campeonato.

El encuentro fue intenso desde el pitazo inicial, con un Cienciano que intentó asfixiar a la visita utilizando la velocidad por las bandas y los remates de larga distancia. Sin embargo, la zaga aliancista impidió que el ‘Papá’ abriera el marcador. La resistencia blanquiazul dio sus frutos antes del descanso, cuando un rápido contraataque silenció el estadio cusqueño con el gol de Marco Huamán y desató la euforia en el banco visitante.

Tras el partido, Paolo Guerrero no ocultó su orgullo por el esfuerzo físico y mental de sus compañeros. “Ganar en el Cusco nunca es fácil, pero este grupo demostró tener la jerarquía y el corazón necesarios para afrontar finales. Nos llevamos tres puntos de oro”, declaró el delantero, quien tuvo un desgaste importante, sobre todo en el primer tiempo, en un duelo aparte con Maximiliano Amondarain.

“Sabíamos que iba a ser duro, ante un rival que viene en la pelea pero gracias a Dios se logró el triunfo con el sacrificio de todos. Se ganó muy bien en una cancha difícil”, agregó el atacante blanquiazul. Paolo Guerrero es consciente de que Alianza Lima tiene incluso dos escenarios para lograr el primer objetivo que es ganar el Torneo Apertura.

Debe esperar que Los Chankas falle hoy en casa ante CD Moquegua, o caso contrario definirá la próxima semana en Matute ante el cuadro de Andahuaylas, ante su gente. “Paso a paso vamos consiguiendo el objetivo, ahora a pensar en el siguiente partido”, agregó el capitán blanquiazul.

Con esta crucial victoria en territorio cusqueño, Alianza Lima queda a un solo paso de gritar campeón del Torneo Apertura ante toda su hinchada en la próxima jornada. El ambiente en el club es de absoluta confianza, aunque mantienen los pies sobre la tierra, sabiendo que aún queda el último esfuerzo para asegurar el primer gran objetivo de la temporada futbolística.

Alianza Lima derrotó a Cienciano por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer 1-0 a Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 23 de mayo desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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