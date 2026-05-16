Después de llevar a Sydney FC a la final, esto ocurrirá con el futuro de Piero Quispe

Con un gol del peruano Piero Quispe, el Sydney FC consiguió clasificar a la gran final de la A-League tras imponerse en la tanda de penales a Newcastle Jets, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.
El conjunto de Sídney abrió el marcador a los 64 minutos gracias a Quispe, quien aprovechó un rebote dejado por el arquero rival para marcar el 1-0. Sin embargo, cuando parecía que la visita se quedaba con el triunfo, Adams apareció en los descuentos para decretar el empate y llevar la serie a los penales, considerando que el duelo de ida también había terminado igualado.
En la definición desde los doce pasos, Sydney FC mostró mayor efectividad y selló su clasificación. Quispe tuvo una destacada actuación, recibió tarjeta amarilla y permaneció en el campo hasta los 76 minutos, cuando fue sustituido por Campuzano.
Ahora, Sydney FC disputará la final de la A-League el próximo 23 de mayo en condición de visitante frente a Auckland FC, equipo que eliminó a Adelaide United.
Asimismo, este diario pudo conocer mediante una muy buena fuente cercana al futbolista que dicho compromiso marcará la despedida de Quispe del fútbol australiano. Consideran que su experiencia en Australia ha sido muy positiva, ya que logró madurar notablemente y crecer tanto en el aspecto físico como en el mental.
El mediocampista mantiene contrato con Pumas UNAM hasta el final de la temporada, por lo que deberá regresar al cuadro mexicano una vez concluya su etapa en Australia. Además, pese a los rumores sobre un posible retorno a Universitario de Deportes, consideran que todavía tiene mucho por aportar en el fútbol del exterior.
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