Con un gol de Marco Huamán, Alianza Lima logró una valiosa victoria en Cusco y quedó muy cerca de conquistar el Torneo Apertura. El defensor, que hace poco volvió al club tras un breve préstamo en Cienciano, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y respondió a la confianza del técnico Pablo Guede con un tanto clave en la altura.

Huamán es lateral derecho de formación, pero ante la llegada de Luis Advíncula y la fuerte competencia en ese sector, logró reinventarse y asentarse como marcador izquierdo. Su adaptación terminó siendo clave para el equipo blanquiazul, ya que no solo ganó continuidad, sino también confianza y regularidad en el tramo decisivo del campeonato.

La historia del defensor tomó fuerza luego de los problemas que dejaron fuera del equipo a Miguel Trauco y Carlos Zambrano tras el escándalo ocurrido en Uruguay. Ante ese panorama, el comando técnico apostó por él como titular y el futbolista respondió con solidez defensiva y ahora también con goles importantes.

Con este triunfo, Alianza alcanzó los 36 puntos y quedó como líder absoluto del campeonato a falta de dos fechas para el final. Ahora, el cuadro íntimo recibirá a Los Chankas en Matute y cerrará el Apertura visitando Cajamarca.

Precisamente, Los Chankas son el único equipo que todavía podría arrebatarle el título a Alianza. El conjunto andahuaylino suma actualmente 30 puntos y este domingo enfrentará a Moquegua, resultado que será clave para mantener viva la pelea por el campeonato. Luego, tendrá que visitar Matute en un duelo que podría definir gran parte del Apertura.

En cambio, Cienciano prácticamente le dijo adiós a sus opciones tras quedarse a siete puntos de los íntimos con solo dos jornadas por disputarse. Así, el equipo de Guede quedó con el camino más despejado y depende de sí mismo para quedarse con el primer torneo de la temporada.

El presente de Alianza también se refleja en sus números. Con la victoria en Cusco, los íntimos llegaron a seis partidos consecutivos sin perder y consolidaron una racha que los puso como los principales candidatos al título. El equipo mostró personalidad en una plaza complicada y celebró el triunfo como una verdadera final.

Tras el pitazo final, las imágenes en el estadio Garcilaso reflejaron la unión del plantel. Jugadores abrazándose en el campo, rostros emocionados y hasta lágrimas de Cristian Carbajal marcaron una noche especial para el grupo. Además, el bloque defensivo conformado por Chávez, Garcés y Carbajal volvió a responder con seguridad, mientras que gran parte del plantel se acercó a felicitar a Marco Huamán, hoy uno de los futbolistas más destacados y en mejor momento de su carrera.

TE PUEDE INTERESAR