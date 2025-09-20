El campeonato local volvió a ser escenario de un fuerte capítulo de polémica, esta vez con el entrenador de ADT, Horacio Melgarejo, como protagonista. El técnico argentino no solo fue sancionado con varias jornadas sin poder dirigir, sino que también quedó en el ojo de la tormenta por sus expresiones contra el árbitro Michael Espinoza en el duelo ante Sport Boys. Tras días de silencio y con la sanción ya confirmada, el estratega decidió hablar públicamente para explicar lo sucedido y enviar un mensaje de disculpas, en un contexto donde la presión por resultados y el debate sobre el nivel del arbitraje en la Liga 1 se mantienen más encendidos que nunca.

El técnico tarmeño fue castigado con 12 fechas de suspensión por la Comisión Disciplinaria de la FPF, una sanción que lo mantendrá alejado de la banca en un tramo clave del torneo. La medida se tomó debido a los insultos y descalificaciones que lanzó contra el juez principal durante el partido frente a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau, situación que generó rechazo en el gremio arbitral y encendió la discusión en el fútbol peruano.

Tras conocerse el castigo, Melgarejo optó por disculparse públicamente. “Quiero pedir disculpas, lo hice después del partido con Sport Boys por escrito a la Conar y a la FPF, pero no sé si esas disculpas llegaron a Michael Espinoza, sobre todo a la familia del árbitro”, señaló el entrenador, dejando en claro que reconoce el error y que sus palabras no fueron las adecuadas.

El estratega explicó que sus expresiones se dieron en un contexto de tensión y calentura, donde la frustración por el resultado y las decisiones arbitrales terminaron jugándole una mala pasada. “Fue un momento de calentura, me equivoqué, pues mencioné a la familia del juez y no debí hacerlo”, admitió el argentino, quien mostró autocrítica en sus declaraciones.

El propio entrenador resaltó que lo ocurrido será una lección en su carrera. “Le pido disculpas a los árbitros y a la FPF, es un error que cometí, pero me va a servir de aprendizaje. Espero que lo tengan en consideración”, agregó Melgarejo, subrayando que su intención ahora es dar vuelta a la página y enfocarse en lo que viene con el conjunto tarmeño.

Michael Espinoza fue quien dirigió el Sport Boys vs. ADT. (Foto: CONAR)

Vale recordar que los duros comentarios de Melgarejo no se limitaron a la cancha. Tras el duelo ante Sport Boys, el DT lanzó frases contundentes contra Michael Espinoza, cuestionando su capacidad para dirigir. Estas expresiones generaron un fuerte eco en redes sociales y, con el paso de los días, derivaron en la sanción que ahora deberá afrontar.

Además de sus ataques verbales, el entrenador también había hecho un llamado a la Federación Peruana de Fútbol para que se invierta en la capacitación de los árbitros. Según su postura, existe una necesidad urgente de mejorar tanto en lo técnico como en lo psicológico, ya que considera que varias actuaciones vienen perjudicando el desarrollo de la Liga 1.

Con esta sanción, ADT pierde a su director técnico en un momento clave del torneo. El “Vendaval Celeste” deberá afrontar varios partidos sin la presencia de Melgarejo en el banquillo, lo que supone un reto adicional en la pelea por mantenerse en competencia en la tabla. El castigo, además, vuelve a poner en agenda la relación entre entrenadores y árbitros, un vínculo que en los últimos meses ha tenido episodios de tensión en más de un club del campeonato.

La suspensión a Melgarejo se suma a la lista de castigos que la FPF viene aplicando a diferentes actores de la Liga 1, en un intento por poner mano dura a los excesos dentro y fuera de la cancha. Ahora, el DT de ADT buscará que su mea culpa sea tomado en cuenta para reducir las fechas de suspensión que le dieron al estratega.

