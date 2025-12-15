Irven Ávila tiene 35 años y es uno de los delanteros históricos de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)
Luego de quedar como Perú 3 en Liga 1 para la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal comenzó la planificación del próximo ciclo. Desde tienda celeste apostarán por la continuidad de Paulo Autuori, por lo que el DT influirá en las decisiones de continuidad. En esa misma línea, se definió la situación de Irven Ávila, uno de los delanteros históricos en la institución. El delantero de 35 años renovará su vínculo, tras obtener la confianza del estratega brasileño.

Noticia en desarrollo...

