El 2026 empieza a tomar forma en Sporting Cristal y uno de los movimientos que más expectativa generó en el hincha ya se resolvió: Irven Ávila seguirá vistiendo la camiseta celeste. En medio de los cambios, llegadas y salidas que el club viene ejecutando para la próxima campaña, la continuidad del tercer máximo goleador en la historia rimense marca una decisión importante de la dirigencia, que apuesta nuevamente por la experiencia del atacante huanuqueño. El anuncio, hecho a través de las plataformas oficiales, confirma que el delantero cumplirá su sexta temporada consecutiva en el Rímac y seguirá sumando en una historia que ya es parte del ADN celeste.

A sus 35 años, Ávila mantiene vigencia en el frente de ataque y sus números durante el 2025 fueron determinantes para que el club decida extenderle el contrato. Disputó 33 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, sumando 11 goles y consolidándose como una pieza útil dentro del esquema de Paulo Autuori.

La renovación también tiene un componente histórico. Con sus recientes anotaciones, el ‘Cholito’ alcanzó los 140 goles con Sporting Cristal, colocándose como el tercer máximo artillero de la institución, solo por detrás de Alberto Gallardo y Jorge Soto. Una marca que lo ha convertido en uno de los íconos modernos del cuadro bajopontino.

Desde el club destacaron no solo su aporte goleador, sino su profesionalismo y liderazgo en el vestuario. “¡A seguir haciendo historia, Cholito!”, publicó Sporting Cristal en el mensaje oficial que confirmó su continuidad, reflejando el lugar que ocupa Ávila dentro del proyecto deportivo.

La decisión, sin embargo, no estuvo exenta de debate. Un sector de la hinchada cuestionaba si era momento de apostar por un recambio en ofensiva, pero el comando técnico considera que la mezcla entre juventud y experiencia será clave en una temporada donde el equipo buscará mayor protagonismo internacional.

Sporting Cristal anunció la renovación de Avila por todo el 2026 | Foto: SC

Con esta renovación, Cristal continúa definiendo su plantel para el 2026. Jugadores como Rafael Lutiger, Felipe Vizeu y Diego Enríquez ya aseguraron su permanencia, mientras que nombres como Nicolás Pasquini, Fernando Pacheco o Jhilmar Lora no seguirán en el equipo de Autuori.

De cara a los próximos meses, Ávila luchará nuevamente por un lugar en el equipo titular, especialmente con la competencia interna que representan Vizeu u Otoya. Aun así, su capacidad para resolver partidos y su conexión con el hincha lo mantienen como una carta importante en ofensiva.

El atacante, que suma ya 11 temporadas defendiendo la camiseta celeste, tendrá ahora la oportunidad de seguir ampliando su legado. Con solo ocho goles de diferencia respecto a Gallardo y aún vigente en el torneo local, no es descabellado pensar que podría seguir escalando en la tabla histórica.

