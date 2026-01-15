CD Moquegua hará su estreno en la Liga 1 2026 y la ciudad del sur vuelve a tener fútbol profesional de Primera División luego de 12 años, cuando San Simón perdió la categoría. Será, además, la tercera temporada consecutiva del comando técnico que encabeza Jaime Serna, quien como asistente de Juan Reynoso salió campeón con Cruz Azul de México y llegó a la Selección Peruana. El DT es uno de los tres entrenadores peruanos que dirigirá en la Liga 1 junto a Carlos Silvestri (CD Cajamarca) y el mismo Reynoso (Melgar), y habló con Depor sobre el objetivo de la ‘Embestida del Sur’ en este 2026, la ausencia de técnicos nacionales en el sistema y cómo competirá contra los clubes grandes del fútbol peruano.

Lo primero que le pregunto, ¿Cuál es el objetivo de CD Moquegua este año? ¿Es la permanencia o es pelear un poquito más arriba, mitad de tala, o una Copa?

Lo primero que hoy tú dices como objetivo no es de este año, sabrás que yo voy por mi tercer año, la idea era poder tener una estructura, seguro ir de a pocos cada año, tener esa formalidad como club en todos los aspectos. Hace dos años llegué para poder lograr el ascenso, el año pasado se construyó el proyecto y se pudo ascender, y hoy el objetivo es claro, competir y poder llegar a una copa internacional. Hemos tenido tres partidos, que ha sido contra Pacífico de Liga 3, la Agremiación y Sporting Cristal. La verdad que agradecidos con la directiva, porque fuimos uno de los pocos clubes que comenzó el 20 de diciembre, y hoy con el tema técnico-táctico agiliza los procesos, y este sábado tenemos otro examen importante con Melgar.

¿Qué es lo más difícil de pasar de Liga 2 a Liga 1?

Bueno, en lo deportivo seguro el tema de jerarquía, los rivales, hay entre 12 y 13 rivales de altura, en Liga 2 no hay tanto. Los viajes también, ya ves que en Liga 2 no tuvimos viajes tan pesados, que jugamos en Lima, por ahí en Arequipa, en Tacna, el único viaje fue a Nazca, que hicimos 10 horas. Pero bueno, ya sabemos que es otra categoría de jugadores, hay más solvencia económica, en todos los detalles creo que tenemos que estar en estado de alerta. Hoy estamos haciendo una fusión, se han quedado 11 jugadores, casi un 42%, y están llegando 16 jugadores con jerarquía, con buenos números en el 2025, y seguro eso va a ayudar para tener un buen rendimiento el 2026.

Claro, entiendo que por más que uno quiere mantener la base, subir de categoría implica reforzar el equipo, y prácticamente es un plantel nuevo.

Sí, relativamente sí, lógicamente hay más del 50% que son nuevos, que están en la idea, pero bueno, el fútbol es uno solo, lógicamente nosotros queremos implantar lo que queremos dentro del campo, y la verdad que hoy también la convivencia, la empatía, hemos estado concentrados casi 10 días en Cieneguilla, estar 24/7, poder ver vídeos, tener charlas individuales, eso la verdad que nos hace un grupo más fuerte, pensando ya en el 2026, y sabemos que el resultado de rendimiento va a ser importante para poder llegar bien en la primera fecha.

CD Moquegua jugó el último fin de semana un amistoso ante Sporting Cristal y cayó 3-2. (Foto: CD Moquegua)

¿El plantel está cerrado o se va a utilizar ese último cupo de extranjero que se ha aprobado?

No está cerrado, la verdad que tenemos ese poco porcentaje para poder traer a un extranjero. Estamos en conversaciones con la directiva, recién hemos llegado a Moquegua y le estamos dando prioridad a los chicos, que tengan una casa donde vivir, las canchas, ya sabrás que en provincias es muy complicado el tema de infraestructura, hay muy pocas canchas, entonces nos tenemos que adecuar a ese tema y seguro que en el recorrido de esta semana vamos a ver el tema del séptimo extranjero.

¿Cómo está Moquegua, cómo está la cancha? ¿Qué puede hacer su equipo, qué puede hacer CD Moquegua para que esa cancha sea muy difícil de sumar para todos los visitantes?

Sí, la verdad que nosotros nos hicimos fuertes acá en Liga 2. Si no hablamos de lo deportivo, por ahí hablamos del clima, acá es una provincia la verdad con demasiado calor, la sensación térmica es importante, en las últimas fechas se pudo dar de jugar a la 1 de la tarde y la verdad que por ahí teníamos ventaja. Después ya sabemos que acá en Moquegua no hay aeropuerto, entonces es medio complejo para los rivales poder llegar a la ciudad, ya sea por avión o bus; y ya hablando de lo técnico-táctico, nosotros la fortaleza que vamos a tener es lógicamente ir a presionar, el campo hoy está en mantenimiento, ojalá pueda llegar a la segunda fecha que jugamos en local, habrá futbol profesional en Moquegua después de 13 años.

He visto que el equipo se ha ido reforzando con jugadores interesantes del exterior, como Angulo y Zapata, y también del plano local como Lojas y Grados. ¿Son los jugadores que van ser los abanderados de este plantel?

Esa es una muy buena pregunta, pero para mí todos son importantes, yo no me manejo de nombres sino de profesionales, hoy la esencia de mi comando técnico es la competencia interna, esa es la clave. Hoy tú me hablas de Angulo, de Yorman Zapata, seguro que ellos vienen con otro plus, yo lo dirigí a Angulo en Cruz Azul, ahí salimos campeones en el 2021, sé lo que puede dar, pero atrás está Collazos, y si está mejor que él, va a jugar el que está en el día a día mucho mejor, yo creo que esa es la clave. La clave también es ser frontal con el jugador, nosotros sabemos que en el día a día, en la empatía, en esa exigencia, por ahí vienen los frutos, entonces hoy la competencia interna es muy importante. Nosotros somos un comando técnico muy amplio, de ver muchos videos, hoy las métricas son importantes y mis jugadores saben que el que por ahí esté subido en la antropometría, en el peso, va a tener muy pocas chances de jugar; entonces va enlazado no solo en el campo sino también con cosas externas, la fuerza mental, etcétera, y si conectamos todo eso seguro va a jugar el que está mejor preparado.

Como técnico imagino que también tiene una mirada sobre los rivales, ¿Cómo ve el armado de los equipos grandes, como la ‘U’, Alianza y Cristal, que manejan otro presupuesto, y los demás equipos?

Bueno en lo personal yo tengo el plus de haber estado en la selección casi dos años y conozco a casi todos en el medio, a Lucho (Advíncula), a (Sergio) Peñita, ahora que jugamos con Cristal, a Catriel (Cabellos), a ‘Yoshi’ (Yotún) y sé las grandes personas que son y sé la exigencia que ellos manejan en el día a día y ese plus también lo conozco muy bien. Sé por ahí cómo los podemos complicar ya sea individualmente o en el macro como equipo, lógicamente como tú lo comentas ellos tienen otro presupuesto, otra infraestructura, pero si hoy Moquegua no se motiva en jugar con equipos grandes y pensar que en el siguiente año aspira a poder estar en esos equipos, yo creo que esa va a ser la clave. Va a ser complejo y ya lo fue el domingo, que nos enfrentamos a Cristal, pues tenía tres equipos muy similares y hoy tiene buenas canteras.

Claro, pero hay un detalle que también cuenta que es importante ¿no? Para los demás no va a ser fácil llegar y jugar en Moquegua. Esa puede ser una ventaja para ustedes.

Sí, la clave es sumar de local, es poder saber cómo podemos complicar al rival y no solamente por el campo como lo comentas, nosotros vemos muchos videos y por ahí Alianza, Cristal te juegan distinto ya sea de local y de visita, y ese es el trabajo de nosotros como comando técnico, poder dar las herramientas a nuestros jugadores para poder llegar bien de local, pero hoy la clave es sumar de local, siempre los tres puntos e ir a robar puntos de visita. Sé que Alianza, a la ‘U’, les va a complicar esos viajes, pero hoy nos toca a nosotros la primera fecha con Comerciantes Unidos y también es complejo llegar a Cutervo; entonces en general el campeonato peruano es muy complejo, en los viajes y en los rivales.

Jaime Serna va por su tercera temporada consecutiva al mando de CD Moquegua. (Foto: CD Moquegua)

Hace poco hablaba con el ‘profe’ Carlos Silvestri, que está en FC Cajamarca, y le decía que además de ambos, está Juan Reynoso en Melgar y paramos de contar en cuanto a técnicos nacionales que están en Liga 1. Conversando con él concluíamos que no hay mucha paciencia con el técnico peruano y de repente al extranjero si se le da la opción de trabajar un poco más a corto, mediano y largo plazo. ¿Vive el técnico peruano siempre con esa presión mucho mayor en comparación a un extranjero en Liga 1?

Sí, la verdad que hay directivos que son inteligentes y se dan cuenta que si hoy trabajas en el día a día y por ahí el resultado no te da, te da un poco más de margen, pero hay equipos y directivos que no te dan esa chance en uno o dos partidos y estás en la cuerda floja. Esto me pasó, en confianza te cuento, el año pasado, en la segunda fecha. Empaté en primera fecha, en la segunda perdí y ya estaba sonando mi nombre que me iba a ir y después de la tercera fecha gané los nueve partidos seguidos. Lamentablemente hoy los procesos en algunos equipos es duro, gracias a esta directiva me voy por el tercer año, pero el mensaje que yo siempre le comento a mi comando técnico hoy, ¿por qué ven por ahí mal al entrenador peruano? Porque es importante capacitarse también. Hoy hablamos de que “no tengo oportunidad”, pero ¿cuándo me capacito?, ¿cuándo voy al extranjero?, ¿cuándo voy a ver, por ejemplo, el mundial? Si tengo esos sueños de ir a capacitarme, en lo personal, yo me gradué en México, pero es muy poca esa capacitación que por ahí el entrenador peruano pide algunas oportunidades, pero esto es de capacidad, entonces hoy sí lo que dice el ‘profe’ Silvestri es complejo, hoy sabemos que el resultado si por ahí no te dan la segunda o tercera fecha, vamos a estar por ahí los primeros en ir o dejar el club donde estés, pero bueno este es el día a día, sabemos que esto también es de resultado y rendimiento y como dices tú, la presión lo vimos desde ya, desde ya ir al campo, exigir y si no estás acostumbrado a la presión no te puedes dedicar al fútbol.

Cuando lograste el campeonato en liga 2, ¿renovaste automáticamente? Porque siempre en este tipo de situaciones llegan a las directivos un montón de currículums, ofrecimientos y a veces uno vive en esa incertidumbre.

Mi sueño siempre fue dirigir Liga 1. La primera opción fue Moquegua y sé que llegaron muchos currículums, también me llamaron de muchos equipos dos o tres días después del ascenso para ir a dirigir Liga 2. Me senté con ellos muy rápido después de 5 días y ellos muy entusiasmados con el proyecto, al igual que nosotros, y la verdad que fue un acuerdo muy rápido de números, de lo que ellos querían porque ya venimos trabajando tres años, así que en ese aspecto la verdad que fue totalmente transparente. Cuando no nos gusta algún detalle ya sea dirigencial nosotros se lo hablamos, ellos tal cual, creo que hoy el fútbol es como la vida, si no eres frontal seguro te va a pasar factura, así que yo estoy agradecido con el club, con la ciudad de Moquegua y hoy viene un gran reto, nosotros queremos dar ese paso importante como comando técnico y en el día a día ya estamos trabajando al 100% para poder demostrar. Yo sé que si me va bien a mí, al ‘profe’ Silvestri y al ‘profe’ Juan (Reynoso), va a abrir las puertas a entrenadores peruanos y nosotros estamos interesados también que otros ‘profes’ puedan tener esa chance de poder dirigir Liga 1 y tener ese abanico de oportunidades.

Aumentar el cupo de extranjeros y que hayan siete ahora, ¿es una ventaja para los equipos que tienen más billetera y perjudica de repente a los chicos?

Puede ser, puede ser. Hoy si tú me comparas con un equipo grande, lógicamente un jugador, un crack, a Moquegua lo va a ver como última opción. Trabajé en México cuatro años y allá juegan nueve extranjeros en campo, entonces hoy en Perú por ahí te piden seis y uno en banca y también tiene su pro y su contra. Lógicamente por ahí te cierra algunas puertas con el jugador peruano, pero hoy también te abre otras posibilidades de que si el jugador peruano no está al 100% diga “si no juego, va a venir un extranjero y no voy a tener esa chance”. Bueno, hay que acomodarse a lo que son las reglas.

Te quiero preguntar cortito por la selección. ¿Te quedaste con una espinita por lo que pudo ser y no fue como parte del comando técnico de Juan Reynoso?

La espinita es porque soy peruano. Al cantar el himno, boté algunas lágrimas. Y que entre peruanos haya más comentarios negativos que positivos, eso es lo que duele, porque sabíamos que en el día a día hoy escuchas a muchos jugadores y hablan muy bien de nosotros en todos los aspectos, entonces con eso nosotros nos quedamos. Ya en lo que fue el tema mío (dirigiendo) en la sub-20, lo agarré en muy poco tiempo, el equipo compitió y hoy más del 60% juega en Liga 1.

La 'Embestida del Sur' hará su debut en la Liga 1 en este 2026. (Foto: CD Moquegua)

