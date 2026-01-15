César Inga se ha convertido, en poco tiempo, en uno de los nombres que más movimiento generan en el mercado alrededor de Universitario de Deportes. Su crecimiento sostenido, la regularidad mostrada en la última temporada y su presencia constante en el once titular han despertado interés fuera del país, justo en un momento donde el club crema evalúa cada paso con cautela. En Ate, el panorama no es sencillo: el proyecto deportivo pesa, pero también aparecen factores externos que empiezan a presionar. En medio de ese escenario, el futuro del defensor se discute con mayor intensidad en oficinas y reuniones privadas. Nada está cerrado todavía, aunque las señales apuntan a horas decisivas.

El interés que vuelve a tomar fuerza proviene de la Major League Soccer. Sporting Kansas City, club que ya había seguido de cerca a Inga en semanas anteriores, reactivó gestiones y elevó el ritmo de las conversaciones. Esta vez, el acercamiento no se quedó solo en contactos a distancia, sino que tomó forma con presencia directa en Lima. Ese detalle no pasó desapercibido en Universitario, donde saben que no se trata de un simple sondeo.

De acuerdo a lo que indicó el periodista deportivo, Gustavo Peralta, representantes del equipo estadounidense sostuvieron reuniones tanto con la dirigencia crema como con el propio jugador y su entorno. El objetivo es claro: Sporting Kansas City busca asegurarse al futbolista y considera que este es el momento ideal para avanzar. Sin embargo, en la ‘U’ mantienen una postura firme y no tienen intención de desprenderse fácilmente de una de sus piezas más utilizadas.

La posición de Universitario ha sido constante durante las últimas semanas. Desde Ate se ha reiterado que solo se sentarán a negociar si la propuesta económica cumple con un monto que consideran acorde al valor actual de Inga. La cifra que ronda en las conversaciones supera el millón de dólares, una barrera que hasta ahora ha frenado cualquier desenlace inmediato. Para la directiva, no solo se trata de dinero, sino también de sostener la base del equipo para los objetivos trazados.

César Inga, Mejor jugador Sub 23.

Mientras tanto, del lado del jugador, el escenario se vive con expectativa. Su entorno considera que la opción de emigrar representa un salto importante en su carrera, especialmente por el momento futbolístico que atraviesa. En ese contexto, se ha deslizado que la nueva propuesta sería superior a las anteriores, lo que reabre el debate interno en Universitario y obliga a revisar nuevamente cada escenario posible antes de tomar una decisión final.

El contrato vigente de César Inga también juega un papel clave en esta historia. El defensor tiene vínculo con Universitario hasta diciembre de 2027, lo que le da al club una posición sólida para negociar. Además, su cotización en el mercado internacional ha ido en ascenso tras una temporada donde fue protagonista tanto en la Liga 1 como en competencias internacionales, consolidándose como un jugador polifuncional y confiable.

Desde el comando técnico crema, Inga es considerado una pieza importante dentro de la planificación deportiva. Su capacidad para adaptarse a distintos roles en el sector izquierdo y su regularidad le han permitido ganarse un lugar fijo. Por eso, más allá de las ofertas, la intención inicial ha sido mantenerlo en el plantel, al menos para afrontar los retos inmediatos que se ha propuesto el club en este nuevo año.

Por ahora, el futuro de César Inga permanece abierto. Las próximas horas serán determinantes para conocer si el defensor continúa defendiendo la camiseta crema o si finalmente se concreta su primera experiencia en el fútbol del exterior. En Ate no hay apuros, pero sí atención máxima a cada movimiento que pueda marcar un antes y un después en esta historia.

