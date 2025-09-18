Universitario de Deportes atraviesa un momento bueno en el Torneo Clausura 2025, con resultados que lo mantienen en la pelea por el título. En ese contexto, Jairo Concha se ha convertido en una de las piezas más destacadas del mediocampo crema y, tras el triunfo en Arequipa ante Melgar, volvió a estar en boca de todos no solo por su buen nivel futbolístico, sino también por lo que dijo fuera del campo. El volante de 26 años fue consultado sobre las declaraciones de Carlos Zambrano, defensa de Alianza Lima, quien había lanzado duras críticas contra el cuadro merengue, generando un eco que rápidamente llegó a la interna del plantel dirigido por Jorge Fossati.

En una entrevista con GOLPERÚ, Jairo Concha se mostró sereno al referirse a este tema y evitó entrar en polémicas, algo que suele caracterizarlo. El mediocampista aseguró que, si bien se enteró de lo que comentó Carlos Zambrano, no es un asunto que le quite el sueño ni a él ni a sus compañeros en tienda crema.

“Leí lo que dijo Carlos Zambrano, pero es algo en lo que no me meto. Esos dimes y diretes no están para mí. Cada quien puede decir lo que piensa. No me generó nada a mí ni a mis compañeros”, señaló el exjugador blanquiazul, dejando en claro que las palabras del ‘Káiser’ no tuvieron mayor repercusión en la interna del club.

Más allá de ese cruce indirecto, Concha se mostró enfocado en lo que realmente le importa: el presente con Universitario. Para él, lo que está en juego en el Clausura es mucho más grande que cualquier polémica y su objetivo es claro: levantar nuevamente un título con los cremas y seguir escribiendo su historia en el fútbol peruano.

El volante no dudó en remarcar que la exigencia de estar en un club como Universitario le genera una motivación extra. “Todos jugamos para ser campeones, para aspirar al título. Realmente me siento bien y esperemos que se me pueda dar esa estadística (sobre haber sido campeón cuatro veces en los últimos cinco años)”, expresó con confianza.

Los números respaldan su presente. En lo que va de la temporada, Concha ha disputado más de 30 partidos oficiales con la camiseta merengue, sumando goles, asistencias y un protagonismo que lo ha consolidado como titular indiscutible. Solo en el Clausura, acumula dos tantos y dos habilitaciones, cifras que reflejan su importancia en el sistema de Fossati.

El mediocampista también recordó lo especial que fue anotar en la reciente victoria ante Melgar en Arequipa, donde su aporte resultó determinante para sumar tres puntos valiosos en la lucha por el campeonato. Para él, ese tipo de partidos refuerzan la idea de que Universitario está preparado para pelear hasta el final.

Por otro lado, la polémica con Zambrano sigue dando de qué hablar en el ambiente futbolero. El zaguero de Alianza Lima había calificado de “quejones” a los cremas tras la sanción que recibió, incluso llegando a sugerir que deberían dedicarse a otro deporte. Estas palabras encendieron la rivalidad, pero en la ‘U’ han preferido mantener la calma y enfocarse en lo deportivo.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo sobre Melgar y descansar en la fecha 9, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 20 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

