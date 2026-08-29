Universitario de Deportes consiguió una importante remontada ante UTC por 4-2 en condición de visita y Jairo Concha destacó la reacción del equipo luego de un complicado inicio de partido.
“La verdad que necesitábamos un triunfo así. Creo que empezamos el partido mal, los primeros 30, 35 minutos. Creo que nos confiamos y se pusieron adelante en el marcador, pero bueno, creo que pudimos revertirlo. Creo que pusimos de nuestra parte para llevar este triunfo y gracias a Dios fue así”, señaló.
El mediocampista reconoció también el buen desempeño del conjunto cajamarquino durante el primer tramo del encuentro. “No es que solo nos confiamos. UTC empezó jugando bien, también hay que darle mérito al rival. Pero nosotros, si hubiéramos estado finos, creo que no nos hubieran hecho esos dos goles tan fáciles, esperemos que sirva de lección y no nos vuelva a pasar”, explicó.
Concha también habló de su tanto, que significó un momento especial luego de varias fechas sin marcar. “Hace mucho tiempo que no hacía gol, no me estaba sintiendo en mi mejor momento. Creo que hoy pude dar un paso importante, vengo mejorando poco a poco cada partido, así que esperemos que se me pueda seguir dando para ayudar al equipo, sobre todo a ganar”, manifestó.
Finalmente, el volante crema reveló que atraviesa momentos personales complicados y resaltó el apoyo recibido para afrontar esa situación. “A mí no me gusta contar mi vida personal, pero de hecho sí he estado pasando por muchos momentos difíciles, aún los sigo pasando. Creo que la ayuda de Éric es importante. Nos ayudó bastante a mantenernos tranquilos, a pensar en positivo y creo que eso se ha demostrado poco a poco en cada uno de los jugadores”, concluyó.