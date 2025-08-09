El estadio Monumental fue escenario del partido entre Universitario vs. Sport Boys. La escuadra crema consiguió una importante victoria (1-0) que lo coloca en la cima del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, a la espera de lo que haga Sporting Cristal. Jairo Concha fue el autor del único gol de la contienda, con un potente remate generado por una mala salida de los rosados. Tras el partido, el volante brindó sus impresiones de lo sucedido y también brindó una mirada a lo que se viene el próximo jueves ante Palmeiras, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Un partido complicado. Boys vino a hacer su partido aquí, se plantó bien, pero felizmente pudimos desnivelar el partido. Tuvimos nuestras ocasiones, no estuvimos del todo finos, pero a veces pasa”, comentó a GOLPERU el volante de 26 años que se convirtió en titular para Jorge Fossati.

En los últimos partidos, se pudo ver mayores disparos de larga distancia del ‘17′ crema y, ante Boys, uno de estos intentos se convirtió en gol. Jairo explicó la razón de su celebración hacia la banca de suplentes.

Gol de Jairo Concha para el 1-0 de Universitario. (Video: GOLPERU)

“Unas jugadas antes el profe me dijo que trate de rematar fuera del área porque nos estaban esperando mucho. Igual vino de una presión nuestra, siempre jugamos a presionar alto”, explicó Concha en lo que fue su séptimo gol de la temporada con camiseta de Universitario.

Líderes parciales en el Clausura y ganadores del Apertura, en tienda crema saben que el torneo local es cercano y conseguir el tricampeonato el objetivo; sin embargo, se encuentran más enfocados en lo que será el duelo ante Palmeiras, por los octavos de final de Copa Libertadores.

“Se viene una seguidilla importante, pero creo que todo el grupo está preparado y hay que ir partido a partido. Si ponemos nuestra cabeza en los siguientes partidos, no nos vamos a enfocar del todo. Este grupo está preparado para todo”, apuntó.

Precisamente, en relación a la preparación, Concha es consciente que se ganó el puesto de titular en un plantel ampliamente competitivo. En ese sentido, resaltó también la labor de sus compañeros a lo largo de la temporada, destacando la importancia de la rotación en cuanto a las necesidades del club.

“Cualquiera del plantel está preparado para jugar, cualquiera que juegue lo va a hacer de la mejor manera. Es importante la rotación porque creo que algunos jugadores necesitan descanso, pero juegue quien juegue va a hacer lo mejor para el equipo”, señaló.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Palmeiras?

La llave por octavos de final de la Copa Libertadores tendrá a Universitario como local en el primer partido; es decir, recibirá a Palmeiras en el Estadio Monumental y cerrará como visitante en el Allianz Parque.

El primer duelo está pactado para el jueves 14 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana), mientras que el compromiso de vuelta en Brasil, será tan solo una semana después, el jueves 21 de agosto a la misma hora en el horario nacional, 7:30 p.m.

TE PUEDE INTERESAR