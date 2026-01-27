Para la temporada 2026, Alianza Lima trajo una serie de refuerzos con la misión de ir por el título nacional. Entre los nombres nacionales destacó la presencia de un exjugador de Universitario, su clásico rival: Jairo Vélez. El volante comienza a encajar en el esquema de Pablo Guede (actual DT) y ello se comenzó a ver en los partidos amistoso de pretemporada. A días de iniciar la Liga 1 y la seguidilla de choques que se vienen, el futbolista contó sus impresiones y llamó a establecer prioridades en cuanto lo pendiente por disputar.

“Queremos arrancar de buena manera el campeonato. Sabemos que será un partido complicado, en una plaza muy difícil, pero vamos con mente positiva. Siempre es importante empezar ganando si queremos pelear el torneo”, declaró el volante blanquiazul a la salida de los entrenamientos.

En los últimos días, el club se ha visto involucrado en situaciones extradeportivas por el caso de Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña, quienes fueron separados de la institución. Para Jairo, el enfoque se encuentra en el plano futbolístico y lo que se viene este viernes ante Sport Huancayo.

“Estoy muy enfocado en el partido y en lo que realmente importa. No nos hemos distraído en ningún momento, siempre pensando en el torneo”, afirmó el ex César Vallejo, quien estuvo a préstamo en Universitario por todo el 2025 y estuvo cerca de ser comprado por el cuadro crema.

Antes de partir de las instalaciones de Esther Grande de Bentín en Lurín, Jairo Vélez remarcó el objetivo inmediato del equipo y cómo vienen preparándose: “Venimos trabajando de buena manera, estamos encontrando la idea para el camino que viene y totalmente enfocados en el partido ante Huancayo”.

En lo que respecta a la posición del jugador de 30 años, Jairo Vélez se ganó la confianza de Pablo Guede en los primeros partido como volante ofensivo. Por esta razón, apunta a ser uno de los titulares en el inicio de la Liga 1 ante Sport Huancayo, aunque podrían optar por guardarlo para el partido de Copa Libertadores el martes 4 de febrero.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-0 al Inter Miami, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 30 de enero desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

