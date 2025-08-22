Fue una sorpresa ver un once sin varios titulares ante Palmeiras, más allá de que el 4-0 de la ida en contra de Universitario ponía la serie cuesta arriba. Sin embargo, el mensaje de Jorge Fossati era claro: guardar toda la artillería para el clásico ante Alianza Lima, en un duelo que puede ser trascendental en el Torneo Clausura. Además, fue la oportunidad de algunos futbolistas que pedían minutos a gritos, como el caso de Jairo Vélez. El ecuatoriano fue de los mejores de la cancha en el Allianz Parque y valoró el resultado, pese a no conseguir la clasificación.

“Desde el punto de vista del resultado, es positivo, porque venir a una plaza complicada y llevarnos un empate es valioso. Las cosas se dieron así, no era lo que queríamos, pero ahora toca mirar hacia adelante”, declaró Vélez, quien ahora piensa en el clásico y la posibilidad de volver a repetir el titularato ante Alianza Lima.

“Estamos enfocados en el clásico. Siempre es importante jugar y seguir sumando minutos”, señaló el volante ofensivo, quien ayer jugó de delantero. Una posición que conoce bien, pues en su paso por la Universidad César Vallejo le tocó hacer dupla en el ataque con Yorleys Mena.

Mejores jugadas de Jairo Vélez ante Palmeiras. (Video: ESPN - Pizarra Crema)

“Lo importante es sumar, es habitualmente mi posición donde venía jugando un par de años atrás, lo importante es sumar minutos”, aseguró Vélez, quien no le huye al reto de seguir jugando como delantero, en este caso acompañando a Alex Valera, pensando en el clásico ante Alianza Lima.

Ya dependerá de Jorge Fossati, quien podrá contar de vuelta con Williams Riveros -ausente ante Palmeiras en la vuelta por suspensión-, pero no con Rodrigo Ureña, quien será baja por lesión ante el ‘compadre’. Jorge Murrugarra o Jesús Castillo reemplazarán al chileno.

“Siempre estamos motivados, el grupo está fuerte, a veces esto es fútbol”, agregó Vélez, quien ya sea de titular o ingresando en el segundo tiempo, es uno de los futbolistas de Universitario que puede cambiarle la cara a los cremas en el clásico.

Jairo Vélez jugó de delantero ante Palmeiras, haciendo dupla con Diego Churín. (Foto: AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Palmeiras, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando recibe a Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

