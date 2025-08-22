Universitario de Deportes llegó a Sao Paulo con la consigna de hacer el mejor partido posible, sabiendo que lo más seguro es que no le alcance para el milagro tras el 4-0 que le propinó Palmeiras en Lima. Así pues, cuando muchos pensaban que los dirigidos por Jorge Fossati se marcharían de Allianz Parque otra vez con la canasta llena, tuvieron más que vergüenza deportiva para plantarse y cambiar un poco la imagen que dejaron hace una semana en el Estadio Monumental.

Fossati fue el más orgulloso y así lo hizo saber en la conferencia de prensa pospartido, cuando fue consultado sobre las sensaciones que le deja este 0-0 en Brasil con el que se despiden de la Copa Libertadores. El uruguayo aseguró que tuvieron una despedida digna y demostraron que tenían con qué competirle al ‘Verdao’.

“Sí, ese es nuestro sentimiento (de orgullo). Y por encima de todo, creo que quedó muy claro que la ‘U’ jugó y pudo competir contra el mejor equipo de la Copa, que simplemente tiene un grupo de jugadores extraordinario y un gran entrenador”, afirmó en diálogo con los medios de comunicación.

Jorge Fossati está viviendo su segunda etapa en Universitario. (Foto: Getty Images)

En medio de eso, el ‘Nono’ lamentó que la goleada que recibieron en casa les haya dejado sin posibilidades de competir en la vuelta, algo que fue muy notorio por la forma en la que Palmeiras afrontó dicho compromiso. Fuera de eso, Universitario hizo todo lo que estaba en sus manos para tener una despedida digna.

“Creo que lo dije antes del juego, que teníamos en mente que teníamos las cualidades para jugar contra un gran club como Palmeiras, mirándolo a los ojos. Infelizmente, eso en Lima no fue posible”, aseveró el técnico uruguayo, quien está teniendo su segunda etapa en tienda crema.

Recordemos que Universitario había llegado a los octavos de final de la Copa Libertadores después de 15 años, un hecho importante para una institución que viene en pleno crecimiento a nivel internacional. Sin embargo, el golpe de realidad fue muy fuerte y ahora, además de enfocarse en lo que resta de la Liga 1 y buscar el tricampeonato, deberán trabajar a largo plazo para que lo que vimos ante Palmeiras en Lima no vuelta a ocurrir.

Jorge Fossati volvió a Universitario tras su paso por la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Palmeiras, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando recibe a Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

