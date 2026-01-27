La pretemporada 2026 de Universitario dejó un síntoma positivo en el hincha y también en el cuerpo técnico de la institución. Para Javier Rabanal (actual DT), el equipo está lista para el debut de Liga 1 y solo queda afinar ciertos detalles. La salida de algunos elementos cambiará quizá la mirada de lo que fue el 2025, pero la base se mantiene, apuntando también al objetivo principal. Además, el estratega español se refirió a la posibilidad de adquirir algún refuerzo más en el presente ciclo, dejando clara su postura.

“Lo hecho ante la U de Chile fue positivo porque, en general, todo lo que se trabajó en las tres primeras semanas los jugadores lo hicieron o intentaron hacerlo. Habíamos hablado de tener confianza con el balón y el equipo lo intentó. Por ahí hubo algún error que casi nos cuesta un gol, pero el equipo intentó siempre presionar tras la pérdida, salir jugando y tener buen manejo. Ahora nos falta trabajar en las áreas: defender y atacar en campo contrario y ver cómo protegernos cuando no tengamos el balón", mencionó Rabanal en diálogo con RPP.

Además, se mostró sorprendido por el calendario de partidos e inicio prematuro de la Liga 1: “Es un inicio de temporada medio atípico, porque a la cuarta semana ya arrancamos con la competencia oficial y eso no se puede modificar. Seguimos pensando que estamos en pretemporada, solo que ahora, en vez de amistosos, vamos a jugar por los puntos”.

En relación a los fichajes, no cerró la puerta a la idea, pero se mostró cauto en la elección de una posición para potenciar, teniendo en cuenta también la variedad del plantel con el que cuento y cómo se ha venido desarrollando a lo largo de los partidos de preparación.

“No conozco ningún entrenador que no quiera un fichaje más, todos siempre van a pedir uno más. Pero ya lo hablamos con el club: si aparece una muy buena oportunidad, en una ubicación específica, haremos el esfuerzo. Si es traer por traer, con lo que tengo me basta, porque mi plantel es muy bueno”, afirmó.

¿Habrá reemplazo para Rodrigo Ureña?

Sobre el caso de la salida de Rodrigo Ureña a Millonarios de Colombia, el DT admitió que la posición es una controversia con el paso de los días, teniendo en cuenta la importancia del volante en la plantilla. Eso sí, mencionó a los candidatos, destacando también que los costos de mercado hacen complicada la situación.

“Creo que esa es la única ubicación que está generando un poco de controversia. En la posición de pivote tenemos dos alternativas para determinados momentos, pero no puede ser cualquiera: tendría que ser alguien con características muy específicas. El mercado está complicado y caro. Estamos satisfechos con Jesús Castillo y con ‘Murru’ (Murrugarra). ‘Calca’ (Calcaterra) también podría apoyar en esa zona, aunque implicaría cambiar el sistema”, argumentó.

En relación al pase fallido de César Inga a la MLS: "César puede jugar de central, lateral o carrilero. Es un chico muy interesante. Le dejé claro que este tema de las ofertas muchas veces se da un día y al siguiente se caen. Él tiene que hacer un buen año, seguir demostrando, y por lo pronto a él le gusta mucho jugar aquí. Eso que el tren pasa una sola vez es falso, sobre todo cuando existen jugadores con calidad de Inga”.

