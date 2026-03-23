El Torneo Apertura se detendrá por dos semanas debido a la FIFA de marzo. Tras ello, se disputará el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Ante este escenario, el técnico del cuadro crema, Javier Rabanal, se refirió a lo que será este encuentro y dejó un mensaje que ilusiona a la hinchada merengue en medio del complicado momento que atraviesa el equipo.

El entrenador crema fue directo al referirse al objetivo del equipo. “Tenemos que dar un golpe sobre la mesa”, señaló, evidenciando la urgencia de conseguir un triunfo en el clásico. Esta frase resume el momento que atraviesa Universitario. Además, refleja la presión que existe en el entorno donde el margen de error es cada vez es menor.

Javier Rabanal también mostró confianza en su plantel de Universitario de Deportes de cara al partido. El estratega considera que el equipo tiene las herramientas necesarias para competir de igual a igual en el campeonato.

“Cuando estás en la ‘U’ sabes que tiene que estar arriba, ganar partidos consecutivos y por ahora no se nos da. Hay que tratar de llevar la presión desde otra perspectiva”, señaló.

El DT español entiende que el clásico puede marcar un punto de quiebre en la temporada. Universitario de Deportes no ha tenido la regularidad esperada en el Torneo Apertura, por lo que este partido se presenta como una gran oportunidad para cambiar el rumbo del equipo. “Estamos convencidos de que las victorias seguidas van a llegar”, indicó.

Sobre el malestar de la hinchada en los últimos partidos, el estratega, fue claro y pidió calma.

“Entendemos el malestar del hincha, es normal en un club tan grande como Universitario, pero estamos convencidos del trabajo que se viene haciendo. Hay respaldo total al comando técnico y a los jugadores. Estamos a tiempo de corregir y pelear por el torneo, que es el objetivo principal”, señaló.

Universitario de Deportes prepara el duelo ante Alianza Lima y aprovechará las dos semanas de para por la fecha FIFA para trabajar el partido. Tras ello, los jugadores convocados regresarán y el comando técnico podrá alistar el encuentro con el plantel completo.

Universitario de Deportes se ubica en la cuarto posición del Torneo Apertura. (Foto: Universitario)

¿Cuándo jugarán Alianza Lima y Universitario en el Torneo Apertura?

Universitario y Alianza Lima se enfrentarán en una nueva edición del clásico del fútbol peruano por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Este compromiso se jugará en el Estadio Monumental solo con hinchada local.

El partido ha sido programado para el sábado 4 de abril desde las 8:00 p.m. (hora peruana), mientras que en otros países como Argentina, Uruguay y Paraguay iniciará a las 10:00 p.m. La transmisión estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos del torneo local.

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