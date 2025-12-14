El terremoto que generó la desvinculación de Hernán Barcos en Alianza Lima trascendió las paredes de Matute y llegó hasta los pasillos de la Videna. La noticia, de la que se ha hablando durante las últimas semanas, no pasó desapercibida para Jean Ferrari, quien hoy ostenta el cargo de Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. Lejos de esquivar los micrófonos, el directivo en una reciente entrevistas tuvo que lidiar con una interrogante incómoda que buscaba medir su pulso gerencial frente a la crisis de uno de los equipos que ha sido su más grande rival en los últimos años.

Durante el programa ‘No seas fulero’ del periodista ‘Tigrillo’ Navarro, el exadministrador de Universitario de Deportes fue puesto contra las cuerdas con una interrogante hipotética sobre su gestión. “¿Se te hubiese escapado un jugador como Barcos o lo hubieses dejado ir?”, fue la pregunta directa.

Con la diplomacia que exige su nuevo cargo, Ferrari prefirió no entrar en el juego de las especulaciones. En lugar de criticar o avalar la medida, catalogó la situación como difícil para la institución victoriana. Su postura fue clara, hoy por hoy no representa a ningún equipo al momento de declarar, si no a la Federación.

Ferrari, consciente de su nuevo rol institucional, optó por la cautela: “Es un tema sensible, un tema sensible para la institución. Opinar yo de ese tema... Prefiero evitarlo porque cualquier cosa que yo pueda decir, puede ser malinterpretada”, sostuvo el directivo, enfatizando su neutralidad actual al afirmar: “Hoy no tengo camiseta de ningún club”.

Sin embargo, aprovechó el momento para aclarar cómo maneja sus emociones personales frente a sus obligaciones profesionales en la Videna. “Yo soy hincha de Universitario, pero eso no significa que las decisiones no tengan que ser objetivas”, explicó.

Ferrari fue enfático al asegurar que el trato será equitativo: “La decisión de tener relación con Alianza Lima, Sporting Cristal y demás equipos de provincia tienen que ser exactamente las mismas. Yo soy muy claro en esto. Tengo 35 años en esto”.

Perú en la Liga de Naciones Conmebol

Más allá de las controversias locales, la entrevista sirvió para que el directivo confirmara una noticia de alto impacto para el futuro de la ‘Bicolor’. Ferrari, quien llegó con la misión de aliviar una situación deportiva incómoda e iniciar la regeneración del promedio de edad del plantel, oficializó la creación de un nuevo circuito a nivel regional que arrancará el próximo año: la Liga de Naciones CONMEBOL.

Aunque la creación de este torneo era un secreto a voces en el continente, Ferrari terminó por confirmarlo, explicando que en una reciente reunión se detallaron los pormenores de la competición. “Por información que tenemos por parte de la CONMEBOL, es que los cupos -para el Mundial 2030- serían 3.5 con siete equipos participando y para la Liga de Naciones serían ocho cupos”, reveló.

El directivo explicó que la estructura de clasificación mantendrá cierta similitud con lo conocido, pero con nuevos incentivos. “Entonces, estamos hablando que sería igual de lo que fue esta Eliminatoria”, sostuvo. La inclusión de Perú en este certamen es un hecho, lo que obligará a la selección a ampliar su universo de jugadores para afrontar un calendario que, de por sí, ya es bastante apretado.

Finalmente, Ferrari defendió la implementación de este nuevo formato como una herramienta de crecimiento. “Es un torneo que han generado en paralelo a lo que sería el Mundial. Más competencia, más ingresos, más expectativa, más todo”, analizó. Para el directivo, el saldo es positivo: “Al final conviene, porque mientras más compitas, más expuesto estás, más ganas. Esta competencia te da oportunidad para que vayan apareciendo más futbolistas”, concluyó.

