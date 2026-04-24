A inicios de año se tomó una drástica decisión respecto al cupo de extranjeros en los equipos de la Liga 1. Cada club podía inscribir y alinear 7 jugadores extranjeros simultáneamente. La FPF implementó este aumento para fortalecer la competitividad de los equipos en torneos internacionales, considerando que la medida ayuda ante la falta de nuevos jugadores locales. Ahora, tras la presentación de la Liga Nacional Juvenil 2026, los directivos de la Federación indicaron que se buscará aumentar la competencia de jugadores nacionales con miras a la Selección Peruana y que se tomarán decisiones radicales respecto al cupo de extranjeros.

Jean Ferrari, actual director de fútbol de la FPF, fue contundente al referirse a este tema y dejó entrever que la postura de la institución apunta a un cambio importante de cara a las próximas temporadas del campeonato nacional.

El directivo señaló que la idea no es seguir incrementando el número de jugadores extranjeros, sino todo lo contrario. En su análisis, considera que el camino correcto es reducir progresivamente los cupos para fortalecer el talento local.

“A partir de ahí deberíamos apuntar hacia abajo, no hacia arriba”, sostuvo Ferrari, marcando distancia con la decisión de los clubes de ampliar el número de extranjeros en la Liga 1.

Además, desde la FPF existe preocupación por el impacto que esta medida puede tener en las divisiones menores y en el crecimiento de nuevos futbolistas peruanos, quienes verían reducidas sus oportunidades en el torneo local.

El propio Ferrari ya había mostrado su incomodidad por el incremento de extranjeros, señalando que esto podría afectar directamente a las selecciones nacionales y al desarrollo de jugadores jóvenes.

En ese sentido, la Federación apunta a replantear el reglamento pensando en el futuro del fútbol peruano. La idea sería volver a una base menor de extranjeros e incluso implementar medidas que incentiven la presencia de futbolistas jóvenes en los equipos.

Todo apunta a que para el 2027 podría darse un cambio importante en la normativa de la Liga 1. Desde la FPF consideran que reducir los cupos de extranjeros es clave para construir un proyecto sostenible y competitivo a nivel de selecciones.

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