Hace algunos años, cuando Jeisson Martínez se dio a conocer al mundo como un prometedor delantero que jugaba en el ascenso de España, existió la posibilidad de que defendiera los colores de la Selección Peruana. Hoy su actualidad es otra y hace mucho tiempo que salió del radar de la Videna; sin embargo, este miércoles su nombre volvió a sonar por estos lares tras confirmarse su incorporación al Deportivo Binacional, como uno de sus fichajes para pelear el descenso.

Su presente dista mucho del rendimiento que dio en su mejor etapa, cuando fue voceado como una alternativa para Ricardo Gareca durante su primer proceso mundialista hacia Rusia 2018. En el último tiempo, no solo jugó muy poco, sino que su estadía en el Tudelano y Melilla, clubes del ascenso español, fue casi nula. Por si fuera poco, marcó su último tanto en diciembre del 2022 cuando aún pertenecía al Fuenlabrada.

Tras negociar su salida y ser agente libre, aceptó la propuesta de volver al Perú para disputar la Liga 1 con Binacional, a sabiendas de que el contexto no es el mejor y deberá adaptarse rápido a una competición en donde peleará por no perder la categoría. A sus 30 años, Martínez quiere tener un nuevo despegue y recordar sus mejores días en España, cuando en la campaña 2017-18 marcó ocho goles y contribuyó para que el Rayo Majadahonda ascendiera a Segunda División.

Jeisson Martínez nació en Lima en 1994 y pasó por las divisiones inferiores de Sporting Cristal, para luego iniciar carrera futbolística en el 2012 jugando para el Celtic Castilla. Posteriormente, llegó al Rayo Majadahonda, donde dio sus primeros pasos como jugador profesional.

En su mejor temporada en el fútbol español, Martínez fue voceado para ser una de las piezas de recambio de la Selección Peruana dirigida por Ricardo Gareca, pese a que también cuenta con la nacionalidad española. Corría el año 2016, cuando el ‘Tigre’ empezaba a ser criticado por los malos resultados y se acercaba la Copa América Centenario, donde finalmente encontró la base que clasificó a Rusia 2018.

En la búsqueda de nuevos jugadores que puedan resolver problemas en algunas posiciones y, tras el rechazo (momentáneo) de Gianluca Lapadula de vestir la ‘Bicolor’ para optar por Italia, se supo que el nombre de Jeisson Martínez, un joven delantero que jugaba en el ascenso de España, estaba entre las alternativas que se manejaban en la Videna.

Pese a que se conoció que hubo un trabajo de seguimiento, Martínez aseguró que nunca se contactaron con él, pero que mantenía las esperanzas de algún día ser tomado en cuenta. “Yo creo que puedo ir, pero eso no depende de mí. Voy a seguir trabajando, esforzándome todo lo que pueda para poder lograr ese objetivo”, dijo a RPP Noticias en el año 2020.

