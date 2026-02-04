Universitario de Deportes debutó con pie derecho en el Torneo Apertura de la Liga 1, luego de vencer 2-0 a ADT en el Estadio Monumental el último fin de semana. Los dirigidos por el español Javier Rabanal impusieron condiciones desde los primeros minutos de juego para asegurar la victoria. Ante la salida de Rodrigo Ureña, el mediocampista de primera línea titular es Jesús Castillo.

El ex Sporting Cristal, en diálogo con la prensa, destacó que ya se ven los resultados de acuerdo a la idea de juego del nuevo comando técnico e incluso se animó a mencionar lo hecho por el plantel crema en la temporada 2025, en la que se alcanzó el tricampeonato nacional.

“Hemos aceptado bien la idea de juego que tiene el ‘profe’, porque es muy distinta a la que teníamos el año pasado en algunos aspectos, pero creo que el grupo lo ha tomado bien, se ha visto en los partidos de práctica que hemos ido mejorando, y ahora en el debut por Liga 1 se dio bien el resultado y el manejo del partido”, declaró Castillo en conferencia de prensa.

La 'U' derrotó 2-0 a ADT por el Torneo Apertura. (Foto: Universitario)

En otra parte del contacto con los medios de comunicación, fue consultado sobre la posibilidad de que Rafael Guzmán fiche por el Real Betis de LaLiga, algo que podría confirmarse en las próximas horas con una negociación bastante avanzada.

“Creo que si se llega a dar el fichaje de Guzmán por Betis es una muy buena oportunidad para él. El fútbol europeo está muy avanzado hoy en día, y qué mejor que un compañero vaya creciendo a un fútbol mucho mejor que el de aquí”, apuntó el mediocampista de 24 años.

Finalmente, tuvo un breve comentario sobre Mano Menezes, nuevo entrenador de la selección peruana, tras el fracaso en las últimas Eliminatorias y la Copa América en la que ni se logró anotar en toda la competición.

“Sobre Mano Menezes, qué bueno que ya se haya encontrado un nuevo entrenador para la selección. Esperemos que le vaya bien y al Perú también”, dijo sin animarse a comentar más.

Universitario jugará en condición de visita ante Cusco FC el próximo sábado 7 de febrero desde las 8:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

