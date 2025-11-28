Sporting Cristal ingresa a una etapa decisiva en la temporada 2025 y afrontará las semifinales del play-off -por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores- ante Alianza Lima. El ganador de la llave (dos partidos) se medirá ante Cusco FC, poniendo en juego la opción de ingresar directo a la fase de grupos en el torneo del año 2026. Desde tienda celeste, ya están enfocados en este objetivo que servirá para salvar la temporada, luego que Universitario se corone como campeón nacional. Sobre este asunto, Jesús Pretell mostró su punta de vista y también dejó clara la mirada del equipo.

“Sabemos que Cristal no está para quedar segundo, eso lo sabemos muy bien. Ha sido un año de altas y bajas, no hemos sido tan regulares como queríamos, pero hoy el objetivo es quedar segundo. Entonces, como es el único objetivo, tenemos que ir por ello. Después se analizará a fin de año cómo ha sido el año, pero nosotros tenemos que ir por ese objetivo”, contó a los medios de comunicación.

En lo que va del 2025, Sporting Cristal y Alianza Lima se han enfrentado en dos ocasiones. En el Apertura, la victoria fue para los blanquiazules (2-1); sin embargo, el Clausura en Matute determinó un empate (0-0). Para Pretell, el último choque es más un termómetro de análisis, teniendo en cuenta que ya contaron con un mejor armado de plantel.

“Sí, la verdad. Nosotros, como te digo, tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Analizamos al rival, ya hemos jugado con Alianza, ese partido considero que nosotros tenemos mucha posición de pelota, sabemos cómo vamos a hacerle daño al rival. Entonces, más que ver el tema de ellos, nosotros nos enfocamos en otros mismos, creo que eso es fundamental para poder sacar el resultado que tanto queremos”, aseguró.

Jesús Pretell. (Foto: Sporting Cristal)

Jesús tampoco fue esquivo a la situación que vive Alianza Lima a nivel interno por la salida de Hernán Barcos. Eso sí, evitó tomarlo como una ventaja: "Sí, es lo que se ve por redes sociales. Barcos es un gran jugador, un gran líder, un gran delantero, pero nosotros estamos enfocados en el partido más que todo. Al final, creo que nosotros nos debemos a Cristal, tenemos que corresponder al partido que se viene y eso es lo único".

En esa misma línea, Pretell recordó a Gianfranco Chávez quien, a mitad de temporada, se incorporó a Alianza Lima, tras finalizar su vínculo con Sporting Cristal. El defensa podría ser titular en la zaga junto a Renzo Garcés, ante la expulsión de Carlos Zambrano en el último partido disputado.

"Chávez es como un hermano para mí, tantos años desde menores aquí en Cristal, que es nuestra casa. Esto es fútbol, hoy le toca a él estar allá en el equipo rival y yo me debo Cristal. Sabemos que en el campo no hay hermanos, no hay amigos, no hay nada en ese momento”, apuntó.

Además, agregó: “Simplemente tenemos que darlo todo por el equipo donde estamos, así que él también se jugará su final y bueno, nosotros tenemos que sacar el resultado que debemos porque nosotros tenemos que quedar como segundos”.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Después de vencer por 2-1 a Atlético Grau, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Alianza Lima, en el partido correspondiente a la ida de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

