Jhon Jairo Guzmán jugó amistoso en Universitario. (Foto: Universitario)

La llegada de Javier Rabanal ha despertado en Universitario de Deportes un aspecto que pocos entrenadores se animaron a promover en los últimos años: el uso de jugadores juveniles. El DT español incluyó a una serie de canteranos en los entrenamientos previos al inicio de la Liga 1 y Copa Libertadores. Entre los mencionados, se pudo destacar el nombre de Jhon Jairo Guzmán, un delantero de 15 años que ha dejado gratas impresiones no solo por su estatura (1.90m), también por sus condiciones en el campo de juego.

