En Alianza Lima todo es alegría tras haber levantado el trofeo del Torneo Apertura en casa, con los festejos de su hinchada en las tribunas y un contundente 3-0 sobre Los Chankas, equipo que hasta antes del partido era su más cercano perseguidor y necesitaba ganar para que todo se definiera en la última jornada. Sin embargo, eso no pasó y celebración se dio en el corazón de Matute. En medio de esto, hay muchas interrogantes respecto a los fichajes que llegarán para el segundo semestre, con el objetivo de revalidar lo hecho durante la primera parte y concretar el título de la Liga 1.

Si bien en el club han dejado en claro que cuentan con un plantel altamente competitivo para sostener este nivel, lo cierto es que, como suele suceder cada vez que se abre el mercado de fichajes, empiezan a sonar nombres que podrían llegar para repotenciar algunas posiciones. En ese sentido, hace algunos días viene sonando el rumor sobre un supuesto interés desde La Victoria por Renato Tapia, quien en estos momentos militan en Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

Ante estas afirmaciones, Franco Navarro Mandayo, gerente general de Alianza Lima, salió a aclarar la situación en una reciente entrevista con Al Límite. El directivo primero elogió la categoría y experiencia de Tapia, pero no se aventuró a dar mayores alcances respecto a si llegaría ahora o en otro momento al club. Como se sabe, el volante de 30 años tiene contrato con su actual equipo hasta mediados del 2027.

“Lo leí y quien no quisiera tener a Renato Tapia en el equipo, pero creo que el torneo está en desarrollo, falta una fecha. No es el momento de hablar de refuerzos ni de salidas, pero tenemos un plantel, salvo Aquino que vence contrato, donde los demás tienen uno o dos años de contrato más. No se trata de traer por traer, sino que vea el cuerpo técnico que le sirva para lo que se le viene a fin de año”, aseguró.

Renato Tapia tiene contrato con Al-Wasl hasta mediados del 2027 (Foto: Getty Images)

Eso quiere decir que, independientemente de si ahora irán por Renato Tapia o quizás en otro momento, esta decisión la tomarán de manera consensuada y con el visto bueno del comando técnico de Pablo Guede. Así pues, por ahora parece descartada la chance de que el también volante de la Selección Peruana llegue a la Liga 1; eso sí, hay que remarcar que en más de una ocasión reafirmó su hinchaje por Alianza Lima.

Por ahora en Alianza Lima están concentrados en cerrar de la mejor manera posible lo que resta del Torneo Apertura, ya que si bien ya levantaron el trofeo, apunta a vencer a FC Cajamarca en la próxima jornada para seguir sumando puntos en la tabla de posiciones, la cual será determinante en la disputa del título nacional dependiendo de cómo se dé el Clausura. Ojo, el libro de pases se abrirá el 1 de julio y volverá a cerrarse el 11 de agosto.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 3-0 sobre Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este domingo 31 de mayo desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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