Universitario de Deportes recuperó el primer lugar del Torneo Clausura, luego de su agónica victoria por 2-1 ante UTC en Trujillo, y nadie lo sacará de esa posición al menos hasta este lunes, siempre y cuando Cusco FC se imponga en casa ante ADT. De hecho, si los dorados sacan los tres puntos habrá una final adelantada el próximo sábado 27 en el Estadio Monumental, cuando la ‘U’ se enfrente a los cusqueños. Cabe recordar que si los cremas ganan el Clausura, serán campeones nacionales sin playoffs y ese es el gran objetivo del equipo de Jorge Fossati.

Al respecto, el entrenador de Universitario habló en conferencia de prensa tras el triunfo ante UTC y dejó en claro la superioridad de sus dirigidos, aunque lamentó no haber sentenciado el partido antes de. “Hubo un partido hasta el 1-1 en donde Universitario controló, dominó y creó no sé cuántas situaciones de gol, pero solo concretamos una y hay una vieja frase del fútbol que goles que erras, puede costarte caro”, declaró.

De hecho, el transitorio gol del empate de Erinson Ramírez estuvo a punto de complicar los planes del DT crema. “Antes de los cambios lo que me parecía era que ese shock (del gol de UTC) nos conmovió demasiado y ya no íbamos con la claridad que teníamos hasta ese momento, donde el resultado parcial podría haber sido con los números que a cualquiera se le pueda imaginar”, agregó.

Por otro lado, el ‘Nono’ explicó el cambio de sistema y los cambios que le permitieron sacar los tres puntos. “Tuvimos 100 llegadas, pero muy poca concreción por distintos motivos, lamentablemente. Por eso apelamos a un fútbol que no es en el que creemos o una formación que está para situaciones de emergencia y esta entendimos que era una”, señaló.

Finalmente, habló de Cusco FC, su próximo rival, al que tendrá que seguir detenidamente por la TV este lunes, en su partido ante ADT en el Inca Garcilaso de la Vega. Si ganan los dorados, pasarán a la ‘U’ en la cima del Torneo Clausura; con cualquier otro resultado, los cremas recibirán a los cusqueños el próximo sábado en Ate siendo punteros.

“De Cusco nos vamos a ocupar y enfocar desde mañana (hoy), es uno de los equipos que está haciendo una gran temporada; claro está, los números así lo dicen, está haciendo una gran campaña. Hay muchos equipos que están peleando por las primeras posiciones y Cusco es uno de ellos”, finalizó Fossati.

Alex Valera marcó un doblete en la victoria de la 'U' ante UTC. (Foto: Universitario / Facebook)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Luego de este triunfo sobre UTC, Universitario volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando reciba a Cusco FC, en compromiso correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 27 de septiembre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

Para seguir la transmisión de este partido debías conectarte a la señal de GOLPERU, disponible en la parrilla de Movistar TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Movistar TV App (anteriormente Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

