Luego de la derrota por 2-0 ante ADT, Universitario de Deportes buscará levantar cabeza y conseguir a como dé lugar una victoria ante Deportivo Garcilaso, la cual le permita continuar en la lucha por el título del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Y es que con este último resultado, y con la victoria de Sporting Cristal sobre Atlético Grau, los merengues perdieron el primer lugar del segundo certamen del año, por lo que no deberán dejar pasar más puntos, si es que no quieren desprenderse de lo más alto de la tabla. Eso sí, Jorge Fossati, DT del conjunto crema, considera que el plantel se mantiene tranquilo y aseguró que están totalmente capacitados para continuar en carrera. Asimismo, habló sobre las ausencias que tendrá el cuadro estudiantil ante el ‘Pedacito de Cielo’.

“Esa regularidad si la obtienes es la que te da mayor o menor optimismo con respecto a futuro. El tema es cuando puedes ganar y tu actuación fue pobre o se debe a otras circunstancias, pero no a que tuviste una buena presentación”, fueron las primeras palabras del técnico uruguayo a los medios de comunicación.

Asimismo, sostuvo: “Desde mi punto de vista, creo que Universitario lo ha ido logrando y, más allá de alegrías o broncas circunstanciales por resultados, mi análisis de lo deportivo es que nuestro equipo que invita a seguir creyendo en nuestras posibilidades porque tiene un rendimiento muy parejo”.

Jorge Fossati también habló sobre el problema de efectividad frente al arco que atraviesa su equipo, señalando que les ha pedido calma a sus jugadores: “Tienes que buscar seguir con normalidad porque, como hablamos con los jugadores, el gol va a venir de acuerdo a tus movimientos, que perfecciones cómo se define la jugada. Hablando del último partido, había imprecisiones que solo un mago podría no tenerlas, porque las condiciones de la cancha no favorecían para nada”.

Las bajas ante Deportivo Garcilaso

A un día del duelo ante Deportivo Garcilaso, el DT charrúa confirmó que tendrán tres bajas, aunque no descartó que podrían sumarse otros tres jugadores a esta lista de ausencias. “Saravia todavía tiene para mínimo una semana más porque fue una pequeña rotura de fibras. El caso de Herrera, ya venía mejorando y trabajando y ahora va a estar a la orden si en el entrenamiento de hoy no hay problema, lo mismo que Flores que quedó fuera por una contractura. Si hoy responden bien, están en la lista de concentrados. Cabanillas igual que sufrió un golpe hace dos partidos. Succar y Siucho no”, señaló.

Por último, el experimentado estratega no reveló quién será el portero que atajará este sábado en el Estadio Monumental. “Vamos viendo, pero por suerte los dos siguen respondiendo muy bien y también creo que pensar en las decisiones en este momento cerca de la fecha FIFA que hasta donde tengo entendido, parece que hay partido igual, por eso tengo que ir viendo esos detalles”, sentenció.





