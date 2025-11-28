En medio de la emoción todavía latente por el tricampeonato y con Universitario ya pensando en la temporada 2026, las miradas se han vuelto a posar sobre Jorge Fossati, quien mantiene conversaciones con la nueva administración crema para definir su continuidad. El entrenador uruguayo, uno de los personajes más influyentes en el reciente presente del club, habló desde Campo Mar y dejó una frase que rápidamente recorrió las redes: están muy cerca de llegar a un acuerdo. En un ambiente marcado por la expectativa del hincha, su presencia en las instalaciones merengues abrió el camino para aclarar cuál es su situación real y qué falta para sellar su permanencia.

Durante la entrevista, el técnico fue claro al señalar que existe voluntad mutua para seguir con el proyecto deportivo. Destacó que sus reuniones con Franco Velazco, nuevo administrador, han tenido un tono positivo y que el deseo principal es mantener la estabilidad que llevó al club a dominar el torneo local.

Fossati aseguró que la intención de continuar es firme, tanto de su parte como de la dirigencia. “Dios quiera. Estamos por ese camino y con esas ganas. Todos queremos al mejor Universitario”, comentó en entrevista con RPP Depotes, dejando entrever que el diálogo ha fluido sin mayores trabas y que las bases del acuerdo están prácticamente establecidas.

El entrenador uruguayo aprovechó para expresar que, más allá de lo deportivo, existe un vínculo emocional importante que también influye en su decisión. “Estoy feliz aquí y mi familia también. No es solamente porque se gana”, señaló, subrayando que el entorno y la estabilidad del club son aspectos clave en la negociación.

Jorge Fossati campeonó en 2023 y 2025 con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Qué falta para confirmar la continuidad de Fossati?

En esa línea, también explicó qué es lo que falta para que el anuncio oficial llegue. Según detalló, el contrato vigente fue firmado bajo otra administración y es necesario adecuar los términos al nuevo mando que encabeza Velazco. “Falta prácticamente nada… que firmemos un nuevo contrato”, dijo, dejando claro que se trata de un paso administrativo más que de una discrepancia deportiva.

El técnico recordó que su postura siempre fue la misma desde que terminó el campeonato. En varias oportunidades había adelantado que las reuniones se darían una vez concluida la Liga1, aunque algunas versiones mediáticas intentaron colocar dudas sobre su futuro. “Lo repetí unas 14 veces y no sé por qué ponen en mi boca cosas que no dije”, mencionó, haciendo referencia a las especulaciones surgidas semanas atrás.

Mientras tanto, en Campo Mar el ambiente es de tranquilidad. El club comienza a delinear los objetivos para el 2026, temporada en la que Universitario buscará defender su título en la Liga1 y competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores, un desafío que Fossati considera fundamental en su planificación.

Desde la interna merengue se mantiene la expectativa de anunciar la continuidad del DT en las próximas horas o días. Para la hinchada, que ha respaldado masivamente al uruguayo desde su llegada, la confirmación del nuevo contrato sería un golpe anímico clave rumbo a otro año de competencia.

