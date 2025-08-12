El calendario de la Liga 1 comenzó a afectar a algunos equipos que disputan torneos internacionales. Universitario de Deportes es una de las escuadras que tuvo que ‘ajustar’ algunas actividades para no descuidar su participación en octavos de final de Copa Libertadores. Este jueves 14 jugarán ante Palmeiras, el 17 visitarán a Sport Huancayo, el 21 visitan al ‘Verdao’ por el torneo internacional y el 24 disputan el clásico nacional contra Alianza Lima. Como era de esperar, esta noticia no cayó nada bien en Jorge Fossati (DT de los cremas) que alzó su voz de protesta con los organizadores.

“A mi gusto en una decisión equivocada se juega la sexta fecha entre semana y eso, si tuviéramos la intención de favorecer a todos, a los que estamos jugando Copa y a la propia selección, deberíamos permitir que no se jugara esta sexta fecha a la mitad de estos dos partidos. Hay tiempo para hacerlo después de la fecha FIFA”, contó en después del entrenamiento de este martes.

Además, agregó: “Ya tenemos bastante con la intensidad que son los partidos de Copa, pero con eso los jugadores tendrían muchísimo mejores condiciones de llegar a la selección de mejor manera, pero parece que ni los que representamos a Perú en cuanto a los clubes ni la propia selección está en la consideración de la liga cuando hace el fixture”.

Jorge Fossati busca su segundo título nacional en la Liga 1. (Foto: GEC)

Con la postura clara sobre el manejo del calendario en la Liga 1, en cuanto a la participación de peruanos en torneos internacionales, Fossati pasó la página y habló sobre Palmeiras, su próximo rival en octavos de final. Para el uruguayo, el objetivo es seguir avanzando.

“El mejor equipo de la Libertadores hasta ahora. Uno de los firmes candidatos a ganarla y la realidad es que su presente está tercero en el campeonato brasileño, en el que importa de verdad, en el Brasileirao, con un partido menos que el primero y a cuatro puntos de diferencia. Seríamos muy desubicados nosotros si pensáramos que ahora pasó de ser el equipo más elogiado de Sudamérica a ser un equipo pobre”, contó.

En ese sentido, reveló cómo toman este reto: “Con toda humildad, no subestimamos a nadie, pero tampoco hay que sobreestimar. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer porque creemos en nuestras posibilidades. Sabemos el tipo de rival que vamos a enfrentar, pero tenemos mucha fe en nuestro equipo”.

Universitario jugará la llave de octavos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil.

Participación de equipos peruanos

Por último, Jorge Fossati se refirió a la designación del estadio Monumental como escenario de la final de la Copa Libertadores de esta temporada, con Universitario en pleno desarrollo de la competencia. Además, destacó la participación de los peruanos en torneos internacionales este 2025.

“Si quieres es una motivación más, pero la motivación fundamental tiene que estar en que primero que estamos en la Copa. En términos de Libertadores, somos el único que está representando al Perú, pero hay dos más en Copa Sudamericana y me parece que eso ya es una motivación enorme”, contó.

Fossati culminó: “Y si estamos acá, si hemos llegado hasta acá, es para poner lo mejor de cada uno de nosotros. Aunque para 99% de los entendidos esto pueda ser una utopía, nosotros no pensamos así. Creemos que porcentaje más, porcentaje menos, las chances de ganar están y eso es lo que vamos a tratar de hacer”.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Palmeiras?

El compromiso entre Universitario vs. Palmeiras está programado para este jueves 14 de agosto desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 15.

¿En qué canales ver Universitario vs. Palmeiras?

El partido entre Universitario vs. Palmeiras se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de Movistar Plus y DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Universitario vs. Palmeiras juegan por la Copa Libertadores 2025. (Foto: Composición / Universitario / Getty)

TE PUEDE INTERESAR