La expectativa hoy en torno al Universitario vs. ADT es total. En Tarma, el cuadro crema buscará cerrar una temporada de ensueño con la posibilidad de gritar “tricampeón” después de una campaña donde la regularidad y el carácter fueron sus mayores virtudes. Sin embargo, Jorge Fossati, dejó en claro que su equipo encara este encuentro como cualquier otro, con la misma seriedad y profesionalismo que los ha llevado a estar a un paso de la gloria. El uruguayo reconoció que el duelo tiene un “plus especial”, pero insistió en que no deben dejarse llevar por la emoción del momento ni por la confianza excesiva que puede jugarles en contra.

El entrenador habló con L1 Max en la previa del encuentro y dejó declaraciones que reflejan la filosofía que ha implantado en el plantel desde su llegada. “Obviamente que tiene el plus de que la victoria te da el campeonato, pero para nosotros no cambia nada. Siempre jugamos cada partido como si fuera el más importante del año”, sostuvo. Con esa mentalidad, Universitario buscará mantener la concentración y el enfoque, a pesar del desgaste de una semana intensa con tres partidos en pocos días.

Fossati también reconoció que manejar la confianza del grupo es clave en estas instancias. “Hay que evitar los extremos, ni exceso de confianza ni jugar como si fuera la última oportunidad. Este es el partido del año y así lo vamos a jugar”, puntualizó el DT, mostrando su experiencia para mantener la calma en momentos donde la presión puede ser tan grande como la ilusión.

En cuanto a la alineación, el estratega adelantó algunas variantes con respecto al último compromiso. Nombres como Andy Polo, José Carabalí o Rodrigo Ureña podrían iniciar, así como jugadores como ‘El Tunche’ Rivera, Carabalí o Santamaría quienes también tendrían la oportunidad de sumar minutos desde el inicio. La idea, según explicó, es refrescar al equipo tras la seguidilla de partidos y las largas horas de viaje que afrontaron en los últimos días.

