Con el Torneo Clausura prácticamente resuelto para Universitario de Deportes, en Alianza Lima ya vienen trabajando en la planificación del plantel para el 2026. Empezaron asegurando la continuidad de Néstor Gorosito, poniendo en la balanza la buena campaña a nivel internacional por encima de lo irregular que fue el equipo en la Liga 1. A partir de ahí comenzarán a definir los jugadores que se mantendrán en el plantel el próximo año, ya sea porque tiene contrato o porque firmarán una extensión de la misma, y también los refuerzos de cara a la siguiente temporada.

El primer futbolista en renovar su vínculo fue el ecuatoriano Eryc Castillo, quien firmó hasta 2028. Se ganó su nuevo contrato en base a sus goles y buen rendimiento, sobre todo en Copa Sudamericana. Su compatriota Fernando Gaibor y el boliviano Guillermo Viscarra tienen un acuerdo hasta el 2026, y según Franco Navarro no habría problemas para su continuidad.

En el caso del resto de extranjeros, como los casos de Pablo Ceppelini, Alan Cantero y Guillermo Enrique, hay puntos por evaluar. En el caso del uruguayo, tiene contrato hasta fin de año, pero con una cláusula de renovación automática si cumple determinados requisitos de tiempo en campo que, hasta el momento, está lejos de cumplirlos.

Eryc Castillo renovó con Alianza Lima hasta 2028. (Foto: Getty Images)

Con respecto a Enrique, se encuentra a préstamo hasta fin de año y su ficha pertenece a Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina. Hasta el momento el cuadro aliancista no se ha comunicado con el ‘Lobo’ para comprar su pase o extender el préstamo, que sería la última opción para tenerlo una temporada más en La Victoria.

Similar panorama para Cantero, quien también se encuentra cedido hasta diciembre, y su permanencia depende de que Alianza Lima llegue a un acuerdo con Godoy Cruz, dueño de su pase. La única opción, a diferencia de Enrique, es que haya una compra de por medio, pues el ‘Tomba’ no aceptará un nuevo préstamo.

Por otro lado, Hernán Barcos adelantó que tiene todo arreglado para seguir un año más en Matute, en lo que sería su última temporada como futbolista profesional. Paolo Guerrero, en cambio, aseguró que esperará a fin de año para sentarse a negociar con la directiva. Ángelo Campos, Ricardo Lagos y Marco Huamán culminan contrato a fin de año y no seguirían en tienda blanquiazul en 2026.

Finalmente, Luis Advíncula suena fuerte en Alianza Lima. De hecho, su llegada complicaría las opciones de Guillermo Enrique, que sería prescindible para la directiva en caso se llegue a un acuerdo con ‘Bolt’. En cuanto a los fichajes del exterior, el venezolano Darwín Machís, actualmente en Universidad Central de Venezuela y con pasado en la ‘Vinotinto’, está en carpeta para reforzar el ataque.

Luis Advíncula en el radar de Alianza Lima para el 2026. (Foto: AFP)

TE PUEDE INTERESAR