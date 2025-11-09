En los últimos días, los rumores sobre una posible salida de José Carabalí de Universitario de Deportes generaron incertidumbre entre los hinchas cremas. En medio de la celebración por el tricampeonato nacional, algunas versiones apuntaban a que el extremo ecuatoriano podría emigrar a su país para fichar por Independiente del Valle o Barcelona SC. Sin embargo, el propio jugador decidió poner punto final a las especulaciones con un mensaje claro y contundente que definió su futuro en Ate.

Según vemos en el video de Colectivo World, el futbolista de 27 años aclaró que su contrato con Universitario sigue vigente y que no tiene planes de marcharse del club. Con tono firme, Carabalí aseguró que las noticias que lo vinculaban a otros equipos no tienen fundamento alguno y que su compromiso con el elenco crema se mantiene intacto.

“Sí, tengo contrato con el club, voy a seguir con el club. No sé de dónde salen tantas especulaciones, conmigo nadie habló. Yo sigo en Universitario hasta 2027, que es cuando termina mi contrato, si Dios quiere”, señaló el atacante, quien se mostró sorprendido por la cantidad de rumores surgidos en los últimos días.

La aclaración del ecuatoriano llega justo cuando el mercado de pases comienza a moverse en el fútbol peruano. Su buena temporada con los cremas lo convirtió en una pieza clave del equipo, especialmente por su despliegue ofensivo y su capacidad para asistir a sus compañeros. En total, sumó siete asistencias y un gol en la campaña 2025, siendo determinante en varios partidos de Liga 1 y Copa Libertadores.

Carabalí también expresó su molestia por las publicaciones que lo daban prácticamente fuera del club, señalando que ninguna negociación se llevó a cabo. Además, desmintió cualquier contacto con Independiente del Valle, club que había sido mencionado como posible destino. “No sé de dónde inventan tantas cosas, nadie de allá se comunicó conmigo”, puntualizó.

José Carabalí tuvo un partido aparte frente a Franco Mastantuono en el duelo copero entre River y la 'U'. (Foto: AFP)

Desde la interna de Universitario, las declaraciones del ecuatoriano fueron bien recibidas, ya que su continuidad le da estabilidad al plantel que ya planifica la temporada 2026 bajo la consigna de alcanzar el ansiado tetracampeonato y hacer un papel destacado en la Copa Libertadores.

Con su futuro definido, Carabalí también reveló cuáles son sus próximos objetivos con la camiseta crema. “Sabemos que el año que viene tenemos que hacer una buena Libertadores y también estar concentrados en el campeonato local. Vamos a trabajar para eso”, comentó el extremo, dejando en claro que la meta colectiva está por encima de cualquier rumor externo.

Cabe recordar que el futbolista llegó a Universitario en 2025, tras rescindir su contrato con Nagoya Grampus de Japón, a pedido del técnico Fabián Bustos. Desde su arribo, logró consolidarse rápidamente en el equipo titular, ganándose el respeto del comando técnico y del hincha merengue.

Hoy, con contrato vigente hasta junio de 2027 y un valor de mercado cercano a los 850 mil euros, José Carabalí reafirma su compromiso con el club crema y con una afición que espera seguir viéndolo brillar por las bandas del Monumental. Los rumores quedaron atrás: el ecuatoriano seguirá vistiendo la crema por varias temporadas más.

