Nolberto Solano va por su quinto mes de trabajo en Pakistán al mando de la Selección Mayor, luego de un periplo por el equipo Sub-23, y debutó con dos empates ante Afganistán (0-0 y 1-1), que sellaron la eliminación de cara a la clasificación a la Copa Asiática. Sin embargo, esos primeros 180 minutos fueron un síntoma de avance para una selección que bordea el puesto 200 en el ránking FIFA. En una reciente entrevista con la revista World Soccer, en su edición de noviembre, el ‘Maestrito’ contó el desafío de dirigir en un país con poca costumbre futbolística y un sueño pendiente: dirigir algún día en la mejor liga del mundo.

“Me encanta estar activo. Por eso acepté esta oportunidad con Pakistán. Hay muchos entrenadores y exfutbolistas como yo en todo el mundo, así que es difícil encontrar trabajo. Hay que aprovechar cualquier oportunidad. Me encantaría dirigir algún día en la Premier League; sería un sueño estar ahí sentado con tantos asistentes a mi alrededor. Pero aquí estoy solo con mi preparador físico. Eso forma parte del reto. No todo puede ser perfecto. Tengo que dejar atrás mi carrera como jugador y demostrar mi valía como entrenador principal”, declaró en principio.

Solano contó que su llegada a Asia se dio a través del presidente de la Federación de Fútbol de Pakistán, quien buscaba a un exfutbolista que hubiera jugado a un alto nivel, porque Pakistán nunca había tenido un seleccionador de ese calibre. De hecho, ‘Nobby’ es recordado hasta el día de hoy como uno de los ídolos y referentes del Newcastle United, que llegó a jugar Champions League, y es el futbolista peruano con más partidos en la historia de la Premier League.

Por otro lado, el exfutbolista también valoró su paso por la Selección Peruana como asistente de Ricardo Gareca y que tuvo como punto más alto la clasificación al Mundial de Rusia 2018. “Teníamos una gran historia futbolística y muchos jugadores talentosos. El espíritu que teníamos era increíble. Sudamérica siempre es muy fuerte con Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y ahora Ecuador. Fue una gran experiencia con Ricardo Gareca, un tipo humilde que me ayudó a aprender mucho sobre fútbol”, declaró.

Nolberto Solano llegó en julio a la Selección de Pakistán. (Foto: FPF)

Con Pakistán, Solano se alista para el próximo compromiso de Pakistán en las Eliminatorias de la Copa de Asia, frente a Siria -donde juega Pablo Sabbag, exAlianza Lima- este 18 de noviembre en el Jinnah Stadium de Islamabad. Se trata del líder del grupo E, con puntaje perfecto (4 victorias en 4 partidos), por lo que será el más duro reto para el equipo del peruano, buscando su primer triunfo al mando de los ‘halcones’.

Tras los dos empates ante Afganistán, Nolberto Solano recibió buenos comentarios por el avance del fútbol en Pakistán. “Es un entrenador astuto y agresivo, y ese es un rasgo positivo que definitivamente beneficiará a Pakistán. Hace hincapié en el control del balón y evita el desperdicio de posesión. Su filosofía se centra en el ataque, algo que nos faltó con los anteriores entrenadores extranjeros”, publicó Nukta, uno de los medios más importantes del país asiático.

Además de los próximos partidos de la clasificación para la Copa Asiática contra Siria y Myanmar, Pakistán también participará en los Juegos Asiáticos de Japón el próximo año. Con Nolberto Solano al mando, Pakistán espera ver frutos a mediano y largo plazo. Hace poco le depositaron por primera vez su sueldo, luego de cuatro meses de trabajo, y el DT visitará distintas ciudades para buscar elementos jóvenes pensando en este proyecto.

Nolberto Solano fue asistente de Ricardo Gareca en la Selección Peruana. (Foto: Daniel Apuy / @photo.gec)

