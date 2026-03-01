Este 2026 viene siendo un año de muchos retos para Depor, por lo que siempre implica el arranque de una nueva temporada en el fútbol peruano y la espera de un Mundial muy especial como el que se realizará desde junio en Estados Unidos, México y Canadá. Así como los clubes se refuerzan para afrontar cada campaña, este diario hizo lo propio con dos exporteros que la están ‘rompiendo’ en las redes sociales con su podcast Hazme El Aguante, que desde este fin de semana también saldrá por muestro canal de YouTube: José Carvallo y Diego Penny.

Lejos de las canchas pero con la misma responsabilidad que implica pararse bajo los tres palos, ambos llegan para darnos esa cuota de seguridad que necesita todo equipo; la misma seguridad que daban cuando todavía tenían los guantes puestos.

El comienzo de esta aventura delante de las cámaras no fue sencillo, pero tanto José como Diego supieron curtirse programa tras programa para entregar un producto diferente, capaz de conectar con el público desde otro ángulo. Hazme El Aguante llega a Depor con esa misma premisa, conocer a esa persona especial que está detrás de cada deportista y que normalmente queda lejos de los reflectores, pero son muy importantes.

“José y yo somos amigos de muchos años, nos retiramos casi al mismo tiempo. Apareció esta oportunidad de hacer entrevistas, pero que sean distintas. No solamente con el personaje, sino ir un poco más allá y mostrar su lado B junto a quienes consideran su ‘aguante’. Buscar esas cosas que no se ven, que no se ven en pantallas”, sostuvo Penny en Jugamos Como Nunca de El Comercio, sobre esta nueva temporada de Hazme El Aguante.

Carvallo, por su parte, precisó que “el mundo de las comunicaciones es muy grande y aprendemos día a día”. Pese a que le agarró por sorpresa, justo poco después de colgar los guantes, no le corrió al reto y lo asumió con responsabilidad. “Las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas. Luego Diego me llamó y hablamos que los podcasts estaban de moda, lo hablamos y dijimos ‘oye, está bueno, pero tenemos que meterle algo distinto’”, agregó.

¿Haber sido futbolistas les da una ventaja para hacer este tipo de programas? Para ambos sí, pero eso también implica tomar un riesgo si quieren darle algo distinto al público. “Es un podcast distinto donde reflejamos un poquito ese lado humano del deportista”, contó Diego. “Podemos explicar qué pasa adentro, qué puede sentir o no el futbolista, situaciones con el técnico o el tema de las críticas que también afectan”, añadió José.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, ambos nos dieron sus favoritos. Mientras que Penny considera que Argentina tiene altas probabilidades de revalidar su título, Carvallo cree que España va por su segunda estrella. “Además tiene el hecho de realizarse en Estados Unidos también, un país gigante donde hay mucha frecuencia de vuelos y más allá de que las entradas estén caras, se han vendido todas las del Colombia-Portugal, por ejemplo, la expectativa es muy grande”, precisó el exportero de Universitario.

Aunque la Selección Peruana tuvo una Eliminatoria para el olvido, la llegada de Mano Menezes supone un nuevo aire pensando en la Copa del Mundo del 2030. Tanto Carvallo como Penny fueron parte del proceso que nos llevó a Rusia 2018, aunque solo el primero terminó yendo al torneo como tercer arquero. Esa experiencia los coloca como voces autorizadas para hacer un análisis de lo que le depara a la ‘Blanquirroja’ en este comienzo al mando del brasileño.

“Optimistas, siempre. Yo creo que va a ser positivo y, si bien la Eliminatoria pasada fue dura, también tuvo que ver con cambio tras cambio de técnico. Tuvimos tres en dos años. Ahora estamos empezando de cero y creo que se está trabajando bien. Creo que ’Mano’ Menezes va a llegar al jugador peruano porque va a entender su idea y va a sacar lo mejor de ellos”, señaló Diego.

José, entre tanto, fue por la vereda de enfrente y buscó ser más realista: “Creo que nos va a costar. La única diferencia donde sí creo que soy optimista es porque hay más plazas y eso me da esperanza (de ir al Mundial). Creo que el cambio generacional va a venir, pero el universo de jugadores no es muy grande. No hay muchos jugadores con 20 partidos en la selección. Tengo fe, pero también trato de ser realista y sé que no va a ser sencillo”.

