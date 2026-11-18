Tras asegurar la permanencia de CD Moquegua en su debut en la Liga 1, el técnico José Soto comenzó a trazar el rumbo de su carrera profesional. El técnico, que tomó las riendas del plantel el 12 de octubre, reveló que este jueves se sentará a dialogar con la dirigencia para evaluar su posible renovación y conocer el proyecto deportivo de la institución con miras al próximo campeonato.

El director técnico consiguió revertir un panorama adverso en la tabla y sellar la continuidad del club en la máxima categoría. Con la meta ya cumplida, Soto aguarda por este encuentro clave con la directiva para determinar si existen las condiciones necesarias para extender su vínculo con el cuadro moqueguano.

En declaraciones ofrecidas a L1MAX, el entrenador detalló cómo han sido estos últimos días tras el cierre del torneo: “El jueves tendré una junta con la directiva. Luego de pasar por tanta tensión, compartimos un momento con los jugadores y ahora la mayoría ya está volviendo a sus lugares de origen. Ya me despedí del grupo, así que entre jueves o viernes conversaré con los dirigentes”.

En otro momento de la entrevista, Soto resaltó el crecimiento de la presencia de entrenadores nacionales dirigiendo en la Liga 1, haciendo un llamado a los clubes para que continúen apostando por el talento local. “Hoy en día vemos a más estrategas peruanos. A inicios de temporada había apenas uno, pero actualmente figuran nombres como Roberto Mosquera, el ‘Coco’ Araujo, el ‘Chino’ Rivera y Juan Carlos Bazalar. Me alegra que se sumen más colegas; espero que sigan respaldando al técnico nacional, pues realmente nos hemos ganado esas oportunidades”, señaló.

CD Moquegua venció a Atlético Grau por 2-1 y se salvó del descenso. | Foto: Liga 1

Del mismo modo, resaltó que los entrenadores peruanos vienen respondiendo con creces y confía en que esto se mantenga a lo largo del próximo año. “Cada uno está rindiendo de acuerdo con las herramientas que tiene y siento que avanzamos en la dirección correcta. Deseo que se valore la capacidad de nuestros profesionales y que cada vez lleguen más entrenadores peruanos a dirigir en nuestro propio torneo”, añadió.

Además, el exdefensor dejó en claro que su prioridad es formar parte de un proyecto serio y bien estructurado, más allá de lo económico. Para Soto, resulta fundamental que el club cuente con una planificación sólida desde la pretemporada para evitar volver a pelear en la zona baja de la tabla y, en cambio, aspirar a objetivos más ambiciosos en el 2027.

Por su parte, los hinchas de CD Moquegua han expresado en redes sociales su respaldo hacia el trabajo realizado por el comando técnico en este tramo final del año. La identificación lograda con el plantel en tan poco tiempo es uno de los principales argumentos que juegan a favor de su continuidad en el banquillo de la ‘Embestida del Sur’.

De este modo, la reunión pactada para este jueves se perfila como un punto clave tanto para la planificación de CD Moquegua como para el futuro inmediato de José Soto, quien espera ratificar su buen cierre de campaña con un nuevo contrato en la Liga 1.

Jaime Serna logró el ascenso con CD Moquegua y arrancó la temporada al mando de la 'Embestida del Sur'. (Foto: Deportivo Moquegua)

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