Universitario de Deportes se prepara para afrontar uno de sus partidos más importantes de la temporada. El equipo crema visitará a Sport Huancayo en la última jornada del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que puede ser determinante para sus aspiraciones. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una novedad relacionada con la organización del compromiso y el ingreso de los hinchas al Estadio IPD de Huancayo.

La Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE) aprobó el Plan de Protección y Seguridad presentado para el encuentro entre el ‘Rojo Matador’ y los merengues. La autorización establece las condiciones bajo las cuales se podrá desarrollar el espectáculo deportivo este domingo 22 de noviembre, pero también determinó una limitación importante para el público que tenía previsto asistir.

De acuerdo con la resolución, la única tribuna habilitada será occidente, con un aforo autorizado de 7860 espectadores. De esta manera, el Estadio IPD de Huancayo no podrá recibir público en sus otros sectores para este compromiso, pese a que inicialmente existía expectativa por contar con más espacios disponibles.

La tribuna oriente y la platea baja quedaron fuera de la autorización. En el caso del sector oriente, la restricción está relacionada con la falta de certificación ITSE, documento que acredita las condiciones de seguridad de una edificación. Por ello, el público tendrá que concentrarse exclusivamente en Occidente.

Universitario buscará ganar en Huancayo para tener la posibilidad de ir a la final de manera directa. (Foto: Universitario)

Esta decisión representa un cambio respecto a lo que se había manejado en los días previos. Desde Sport Huancayo existía la intención de habilitar también oriente para recibir a los hinchas de Universitario, mientras se realizaban las gestiones correspondientes. Sin embargo, la aprobación final de DISEDE estableció un único sector disponible para el encuentro.

Veremos cómo repercute esto en el desarrollo del partido, considerando que ambas hinchadas deberán instalarse en la única tribuna habilitada. La ‘U’, ya clasificado a las semifinales, podría asegurar la final directa si gana en suelo huancaíno y Sporting Cristal no suma ante Cienciano. El ‘Rojo Matador’, por su parte, ganando podría meterse a los play-offs, siempre y cuando termine entre los ocho mejores de la tabla de posiciones acumulada.

Sport Huancayo buscará meterse a las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentarán este fin de semana en el compromiso correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sport Huancayo, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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