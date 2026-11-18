Carlos Cáceda atraviesa uno de los años más complicados de su etapa en Melgar. Después de consolidarse durante varias temporadas como el arquero titular del equipo arequipeño, el guardameta perdió protagonismo en el 2026 y terminó relegado a un segundo plano ante la titularidad del joven Jorge Cabezudo. A sus 35 años, la ‘Pantera’ se encuentra próximo a cerrar su vínculo con el ‘Dominó’ y tendrá que evaluar dónde continuará su carrera de cara a la próxima temporada.

El contrato del arquero con Melgar vence el 31 de diciembre de 2026, por lo que tiene la posibilidad de buscar nuevos horizontes para el próximo año. De hecho, su entorno ya estaría trabajando en su futuro deportivo, luego de que apareciera información sobre el interés de algunos clubes de Lima. Según el periodista Wilmer Robles, Carlos Cáceda está en la órbita de equipos importantes del campeonato peruano.

Uno de los clubes que podría volver a aparecer en el camino del guardameta es Alianza Lima. A mediados de este año, durante el mercado de pases para el Torneo Clausura, el nombre de Cáceda fue vinculado con la institución blanquiazul, que buscaba un arquero para competir por el puesto luego de la salida de Guillermo Viscarra. Incluso, desde el área deportiva existía interés en contar con el experimentado guardameta, aunque finalmente no se concretó su incorporación.

La posibilidad de llegar a Matute quedó sin efecto y el futbolista continuó en Arequipa para cumplir su contrato. En aquel momento, también se informó que no existía una propuesta formal de Alianza Lima, por lo que el movimiento no avanzó. Sin embargo, el escenario podría ser diferente para el 2027: Cáceda terminará su vínculo con Melgar y quedará en condiciones de negociar su futuro sin que otro club tenga que acordar una transferencia con el conjunto rojinegro.

Carlos Cáceda no ha tenido continuidad en Melgar a lo largo del 2026. (Foto: Getty Images)

Los números del arquero explican por qué su futuro comenzó a generar expectativa. Durante la temporada 2026 disputó nueve partidos oficiales con Melgar y acumuló 810 minutos: siete encuentros en la Liga 1, uno en la Copa de la Liga y otro en la Copa Sudamericana. En total recibió 17 goles y no pudo conseguir regularidad, especialmente durante el segundo semestre del campeonato.

La principal razón de su poca continuidad fue la aparición de Jorge Cabezudo, quien terminó adueñándose del arco rojinegro. Mientras Carlos Cáceda registró siete presentaciones y 630 minutos en la Liga 1, su compañero acumuló 26 partidos y 2340 minutos en el campeonato. El panorama fue todavía más complicado para ‘Chany’ durante el Torneo Clausura, en el que no sumó minutos y permaneció como alternativa en el banco de suplentes.

De esta manera, Cáceda tiene un escenario abierto para definir su próximo destino. El interés de clubes de la capital vuelve a ponerlo en el radar del mercado peruano y Alianza Lima podría evaluar nuevamente su incorporación, considerando que ya lo tuvo en carpeta meses atrás. Por ahora, no existe una negociación confirmada con los blanquiazules, pero el término de su contrato con Melgar y la necesidad de recuperar continuidad podrían ser factores importantes para que el guardameta busque un nuevo desafío en la Liga 1 2027.

Carlos Cáceda tiene opciones en Lima para seguir su carrera en el 2027. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús González, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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