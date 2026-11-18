Sport Boys cerró su participación en la Liga 1 2026 con un empate por 3-3 frente a Comerciantes Unidos, terminando así en el puesto 11 de la tabla acumulada con 43 puntos, lejos de soñar con un cupo a la Copa Sudamericana 2027. A partir de este momento el área deportiva pasará página rápidamente y ya viene trabajando en lo que será la conformación del plantel para el próximo año, una temporada especial por la celebración del centenario de la institución.

En medio de eso, en las últimas horas se pudo conocer que Sport Boys está tras los pasos de un futbolista que acaba contrato con Alianza Lima al finalizar este 2026: Jesús Castillo. El volante es del gusto del comando técnico encabezado por Carlos Desio y desde el Callao buscan convencerlo para que los refuerce en un 2027 que pinta para ser especial.

Según informaron en el programa Modo Fútbol, Desio se contactó directamente con Castillo para manifestarle su interés por contar con sus servicios, además de la posibilidad de tener mayor protagonismo que el que viene teniendo en Alianza Lima durante los últimos años. Como se sabe, el futbolista de 30 años no es titular indiscutible en La Victoria y su rol es más el de una pieza de recambio.

Las negociaciones no serán sencillas para Sport Boys, pues desde tienda blanquiazul ya le hicieron saber a Jesús Castillo el deseo de renovar su vínculo contractual. Las próximas semanas se convertirán en un tira y afloja para ver qué equipo termina convenciéndolo. El deseo del futbolista será crucial, donde el proyecto deportivo podría ser más determinante que lo económico.

Jesús Castillo termina contrato con Alianza Lima a finales del 2026. (Foto: Alianza Lima)

Carlos Desio tendrá un reto importante para el próximo año, pues la hinchada de Sport Boys será más exigente que nunca sabiendo que será un año histórico por el centenario del club. La ‘Misilera’ no sale campeón desde 1984 y el pueblo rosado sueña con romper esa racha negativa en una temporada muy especial por todo lo que implica cumplir 100 años de historia.

En cuanto a sus números en la presente temporada, Jesús Castillo ha disputado un total de 19 partidos, todos ellos por la Liga 1; no sumó minutos en la Copa Libertadores ni en la Copa de la Liga 1. En lo que respecta a sus contribuciones, si bien no marcó gol alguno, registra tres asistencias en 806 minutos jugados.

Desde su primera temporada en Alianza Lima hasta ahora, Castillo acumula 115 encuentros jugados entre todas las competiciones, con nueve goles y 14 asistencias en su haber. El desenlace de la Liga 1 2026 podría ser clave para su futuro, pues si los íntimos campeonan, podrían ir con todo para asegurar su continuidad.

Veremos cómo termina esta historia con el correr de las semanas. Desde Sport Boys le ofrecen un contrato por dos años, es decir, hasta finales del 2028. La Liga 1 2026 pronto llegará a su fin y los clubes no quieren perder el tiempo, por lo que desde ya quieren asegurar a sus posibles incorporaciones en un mercado de pases que seguirá intensificándose con el correr de los meses.

Sport Boys apunta alto para el año de su centenario. (Foto: GEC)

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