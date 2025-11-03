Tras una buena campaña con Carlos A. Mannucci de Trujillo, José Rivera fue presentado como uno de los primeros refuerzos de Universitario de Deportes con miras a la temporada 2023. Sin bombos ni platillos, el delantero fue anunciado en las redes sociales del club e incluso la gráfica del club decía “Bienvenido, Daniel”, utilizando su segundo nombre. Casi tres años después, y la misma cantidad de títulos, el ‘Tunche’ se metió en el corazón del hincha crema. Producto de sus goles y sacrificio dentro de la cancha, también tuvo la chance de ser convocado a la Selección Peruana y va camino a convertirse en un referente del club, aunque todo eso podría cambiar en los próximos días.

Según información del periodista Enrique Vega, el delantero interesa en Melgar y es del agrado de su entrenador Juan Reynoso. “El club arequipeño lo considera una de sus opciones y consultó con el entorno del delantero de Universitario de Deportes para conocer su situación actual. Rivera tiene contrato con la ‘U’ hasta diciembre del 2026″, mencionó el periodista en su cuenta de X.

De hecho, también agregó que todavía no existe contacto de club a club porque no se ha materializado la propuesta, pero el interés está. En ese sentido, Melgar podría iniciar las gestiones formales para comprar el pase del futbolista, debido a que un préstamo no sería opción en Ate. Además, queda saber el deseo del ‘Tunche’, quien se siente cómodo en tienda crema y se ha ganado un lugar dentro del equipo.

José 'Tunche' Rivera marcó 11 goles con Universitario en la Liga 1 2025. (Fotos: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Eso sí, lo que le ha costado al ‘Tunche’ en Ate es mantener la titularidad. En todas esas campañas ha sido pieza de recambio de Alex Valera, quien de momento continúa en Universitario. En cambio, Juan Reynoso en Melgar le podría dar ese protagonismo que no ha conseguido de crema. El ‘Cabezón’ quiere cambiar gran parte del plantel del ‘Dominó’ con miras al próximo año, donde competirá en Liga 1 y Copa Sudamericana.

Eso sí, el ‘Tunche’ tiene contrato por todo el 2026 con el tricampeón peruano y la negociación no sería sencillo porque en Ate pueden entender que tampoco deben reforzar a un rival directo como Melgar. En ese caso, más dependería de la decisión y la postura que tome el futbolista, que ya sabe lo que es jugar en una ciudad de altura: en 2020 y 2021 jugó en Cusco FC, marcando 11 goles en dos temporadas.

Por lo pronto, en Universitario están al tanto del interés por uno de sus mejores revulsivos, y tal vez el mejor que tienen en ataque. El ‘Tunche’ Rivera ha demostrado su identificación y cariño por los cremas, pero una propuesta atractiva podría cambiar su futuro. Se vienen semanas decisivas.

'Tunche' Rivera jugó tres partidos en las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: FPF)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar durante la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU en todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

