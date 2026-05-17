Universitario de Deportes sufrió un duro golpe en el Estadio Monumental tras caer por 1-0 ante Atlético Grau. La derrota no solo significó la pérdida de tres puntos claves en casa, sino que desencadenó un ambiente de profunda tensión tanto en las tribunas como en el campo de juego. El pitazo final dejó en evidencia la frustración de un plantel que no encontró las ideas para revertir el marcador adverso y eso se pudo ver en José ‘Tunche’ Rivera, delantero del cuadro crema.

El resultado deportivo pasó a un segundo plano debido a un polémico incidente protagonizado por el popular ‘Tunche’ al término del compromiso. El delantero crema, visiblemente ofuscado y sobrepasado por las revoluciones del encuentro, reaccionó de manera inesperada mientras abandonaba el terreno de juego, desatando una controversia que rápidamente acaparó la atención de los hinchas.

En un claro acto de enojo tras consumarse la derrota por la mínima diferencia, el atacante merengue procedió a sacarse la camiseta de Universitario de Deportes. Lejos de quedar ahí, el futbolista terminó tirando la misma al suelo y pateándola en su camino hacia los vestuarios, en un claro gesto de descontrol que reflejó la enorme calentura del momento.

La acción no pasó desapercibida. Diversos hinchas ubicados en las tribuna de occidente captaron la secuencia exacta, y las imágenes no tardaron en hacerse virales en las redes sociales. El video se difundió de forma masiva, convirtiendo el nombre del jugador en tendencia, sobre todo en plena crisis de resultados del conjunto ahora dirigido por Héctor Cúper.

La difusión de las imágenes provocó una respuesta inmediata por parte de los hinchas de Universitario, desatando el enojo en las redes sociales. Los fanáticos expresaron su total rechazo al considerar el acto como una falta de respeto hacia la institución y los colores del club, exigiendo explicaciones inmediatas ante lo sucedido con uno de los futbolistas más queridos del plantel.

Hasta el momento, la directiva de Universitario de Deportes ha optado por el hermetismo y el club todavía no se ha pronunciado al respecto sobre si habrá o no una sanción disciplinaria para el ‘Tunche’ Rivera. Se espera que en las próximas horas la institución emita un comunicado aclarando la situación o determinando las medidas internas que se tomarán tras este delicado episodio.

Héctor Cúper ya mete mano: sumó su primer entrenamiento con Universitario en Campo Mar. (Foto: @Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 1-0 ante Atlético Grau, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Nacional, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para este miércoles 20 de mayo desde las 5:00 p.m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Parque Central de Uruguay.

La transmisión del partido estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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