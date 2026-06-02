Antes del cierre del Torneo Apertura, donde Universitario de Deportes terminó cuarto con 29 puntos, José Rivera acumuló cuatro partidos sin jugar de manera consecutiva. Como es de público conocimiento, esta medida adoptada por el comando técnico se dio en respuesta a su comentada reacción tras la derrota ante Atlético Grau, donde tiró la camiseta del club y terminó pateándola en señal de enojo. Además, esto se completó con algunos problemas físicos que estuvo arrastrando en las semanas finales de este primer semestre.

En ese sentido, conforme fueron pasando los días, independientemente de que el delantero estuvo apto para ser tomado en cuenta por Héctor Cúper, no volvió a aparecer en la lista de convocados para los encuentros finales, tanto contra Deportes Tolima por la Copa Libertadores como contra Sport Huancayo por la Liga 1. Así pues, lo que hasta hace semanas era un secreto a voces, poco a poco se va esclareciendo.

Sucede que, según revelaron en el programa L1 Radio, el último lunes hubo una reunión entre la administración de Universitario y Narciso Algamis, representante de José Rivera, donde se tocó el tema de su continuidad de cara al Torneo Clausura. Se sabe que el delantero tiene contrato hasta finales de este 2026; no obstante, lo que viene ocurriendo luego de la polémica ante Atlético Grau lo ha dejado en una posición bastante incómoda y no tiene ganas de seguir en el club.

Sin minutos, con escasas chances de pelear por la titularidad y una hinchada que lo sigue mirando con recelo pese a que ya se disculpó públicamente, el entorno del ‘Tunche’ ve con buenos ojos la opción de que pueda cambiar de aires y encontrar una estabilidad que claramente no va a tener en Universitario, al menos en lo que resta de la presente temporada.

José Rivera registra tres títulos nacionales con Universitario. (Foto: Getty Images)

Eso sí, hay un detalle que no ha pasado desapercibido en tienda crema. Ante esta evidente incomodidad de Rivera en el club, Alianza Lima y Sporting Cristal lo han sondeado con ofertas que podrían satisfacer sus aspiraciones no solo para lo que resta de este 2025, sino también pensando en un contrato a mediano y largo plazo. Esto, por supuesto, cambia un poco el panorama.

En Universitario no quieren que se repita lo que pasó con Jairo Vélez cuando terminó reforzando a un rival directo como Alianza Lima, menos en medio de la lucha por el título nacional. En ese sentido, será crucial el acuerdo al que lleguen con el representante del atacante nacional, que durante estos días espera seguir manteniendo conversaciones con el área deportiva de la ‘U’. Veremos qué desenlace toma esta historia para ambas partes.

Alianza Lima y Sporting Cristal han sondeado a José Rivera. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando visite a Pirata FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 12 de junio con el estadio y horario por confirmar.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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