Alianza Lima alcanzó el primer objetivo en la Liga 1 2026 y ganó el Torneo Apertura. Con amplia diferencia, los blanquiazules tienen la primera opción para ser campeones nacional y, para ello, buscarán quedarse también con el Torneo Clausura. Los refuerzos han sido importantes en este inicio de temporada y, entre ellos, destaca Mateo Antoni.

El defensor uruguayo de 23 años fue titular la mayor parte del campeonato, y ya se habla sobre una posible compra al club dueño de su carta pase: Argentinos Juniors.

Como se recuerda, el futbolista llegó a inicios de 2026 en calidad de préstamo y, tras la salida de Carlos Zambrano, tomó el puesto de titular e hizo pareja con Renzo Garcés. En varias ocasiones, también le tocó alinear como lateral izquierdo.

Según información del periodista Gerson Cuba, existe intención de escuchar una oferta por parte del club argentino, en caso esta sea atractiva para ellos. Cabe resaltar que Antoni es un jugador joven y con proyección, que puede ser vendido tal cual los íntimos lo hicieron con Kevin Serna y Juan Pablo Freytes.

“Ante las consultas sobre Mateo Antoni y la posibilidad de que Alianza Lima ejecute la opción de compra por el defensor, consulté con Argentinos Juniors, club dueño de su pase. Desde la institución argentina indicaron que, por el momento, no ha existido ninguna conversación oficial; sin embargo, estarían dispuestos a escuchar cualquier propuesta que el cuadro blanquiazul presente para adquirir al central“, explicó.

Por lo pronto, Antonmi mantiene vínculo contractual con Alianza Lima hasta finales de 2026 y será determinante lo que haga en el Torneo Clausura para que, desde la interna blanquiazul, evalúen la opción de compra para la temporada 2027.

Alianza Lima tuvo un inicio de año muy complicado, luego de quedar fuera de la Copa Libertadores en la primera fase de la competición, tras ser eliminado por el club 2 de Mayo de Paraguay, en una de las sorpresas del campeonato.

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