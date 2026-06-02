Sporting Cristal terminó el Torneo Apertura en el puesto 12 con 19 puntos, a solo tres de la zona de descenso. Además de haber quedado fuera de la lucha por el campeonato de manera prematura, el equipo dirigido primero por Paulo Autuori y luego por Zé Ricardo, fue incapaz de tener un primer semestre medianamente competitivo al nivel local. Internacionalmente, entre tanto, tuvo un comienzo auspicioso en la Copa Libertadores, pero la mala conformación del plantel terminó pesando para que a duras penas pudieran conseguir un cupo a los play-offs de la Copa Sudamericana.

En ese sentido, el área deportiva, liderada por Julio César Uribe como director de Fútbol, si bien ha permanecido en silencio respecto a las inminentes salidas, en las últimas horas se revelaron tres nombres que tendrían las horas contadas en el club. Y es que a inicios de año llegaron como alternativas para cambiarle la cara al equipo respecto al 2025, pero a la larga terminaron por mostrar un rendimiento muy por debajo de lo esperado.

Según la información revelada por el periodista Michael Cordero, el primer elemento en mención llegó a mediados del año pasado y en ningún momento mostró algo diferente como para pelear por un lugar en el equipo titular. Se trata de Cristian Benavente, quien desde su arribo generó muchos cuestionamientos en la hinchada, pero aún así recibió el beneficio de la duda por si podía mejorar este año con una pretemporada más exigente.

Cristian Benavente llegó a Sporting Cristal a mediados del 2025. (Foto: Sporting Cristal)

El ‘Chaval’ tuvo algunos chispazos a lo largo de este año, pero nada meritorio como para que el equipo siga esperándolo. En ese sentido, la citada fuente precisó que podría marcharse antes del Torneo Clausura, o si no llegan a un acuerdo, a final de temporada independientemente de lo que consiga el equipo. No obstante, también hay otros dos nombres que han sido apuntados en esta purga.

Se trata de Felipe Vizeu y Gabriel Santana. El primero también llegó a mediados del 2025 como una variante ante la partida de Martín Cauteruccio a Bolívar, con un recorrido en un clubes de ascenso del fútbol brasileño, pero sin los números convincentes como para que la hinchada creyera que pudiera hacer olvidar a ‘Caute’. Finalmente los números terminaron por condenarlo: dos goles el año pasado y seis en este 2026; pero más allá de eso, son incontables los tantos que se ha fallado y que pudieron haber sido determinantes.

El caso de Gabriel Santana pasa más por la poca disponibilidad que ha tenido a lo largo de este semestre, dejando en evidencia sus problemas físicos constantes. Si bien muestra calidad en sus intervenciones, estas son muy esporádicas y no termina de ser una pieza diferencial cada vez que tiene minutos. Así pues, las salidas de estos nombres se podrían cerrar en los próximos días o semanas, dependiendo del diálogo que tenga con ellos el área deportiva de Sporting Cristal. Se avecinan días de cambios en el Rímac.

Felipe Vizeu tendría las horas contadas en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 3-2 ante Cienciano, Sporting Cristal volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando visite a Comerciantes FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el sábado 13 de junio desde las 4:30 p.m. y se disputará en el Estadio Villa Emprendedora (Iquitos).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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