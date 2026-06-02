El delantero argentino Federico Girotti fue uno de los puntos más altos de Alianza Lima en el partido ante FC Cajamarca en la fecha final del Torneo Apertura, competición que ganador los blanquiazules con mucha justicia y solidez. Pese a no ser titular en la mayor parte del campeonato, se tiene mucha confianza en lo que pueda aportar en el equipo.

El entrenador Pablo Guede dejó atrás una pequeña fricción con el atacante de 27 años y lo considera como posibilidad en el frente ofensivo de los íntimos que ahora van por el Torneo Clausura para conseguir, tras tres temporadas un nuevo título nacional de la Liga 1, luego de un marcado dominio de Universitario.

El futuro del delantero, por el momento,parece estar claro en La Victoria, pero en los últimos días se reveló información sobre un cierto interés de un importante club del continente: Olimpia de Paraguay.

Según información del periodista José Valera, interesa a uno de los clubes más importantes de Sudamérica. “Federico Girotti tuvo una propuesta del Olimpia de Paraguay. Ellos se acercaron a preguntar por el delantero. El equipo de ‘Vitamina’ Sánchez está buscando otro delantero, y en esa baraja de posibilidades están buscando algunas alternativas para fortalecer al equipo. Por eso pensaron en Girotti”, contó en el programa de YouTube Linkeados.

“Sin embargo, el delantero se mantendrá a Alianza Lima. No irá a Paraguay y se quedará en el Torneo Clausura para pelear y seguir luchando día a día en los trabajos. Ya ha demostrado su capacidad”, añadió el comunicador.

Girotti anotó un golazo ante FC Cajamarca, en la fecha final del Torneo Apertura. (Foto: Alianza Lima)

Como se recuerda, el delantero comentó sobre su presente en Alianza Lima, donde no ha sido titular constantemente, debido a la competencia que tiene con Paolo Guerrero y Luis Ramos.

“Fue un semestre complicado en lo personal. Por ahí no jugué mucho y estuvo esperando toda esta oportunidad, quería demostrarle a todo el mundo de lo que soy capaz. Esta alegría es para ellos que me apoyaron cuando no estuvieron, en el brazo tenía una cinta con el nombre de mi mujer y dos hijos. Me ayuda mucho y este gol es claramente para ellos”, dijo Girotti tras su gol en Cajamarca.

Alianza Lima tuvo un inicio de año muy complicado, luego de quedar fuera de la Copa Libertadores en la primera fase de la competición, tras ser eliminado por el club 2 de Mayo de Paraguay, en una de las sorpresas del campeonato.

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