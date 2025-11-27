El fútbol norteño atraviesa horas de incertidumbre y surrealismo. Mientras una de las instituciones más tradicionales del país, el Juan Aurich de Chiclayo, se encuentra al borde del abismo legal y deportivo, una nueva esperanza —o confusión— ha nacido en los distritos periféricos. La histórica escuadra que supo ser campeona nacional en 2011 enfrenta el riesgo inminente de desaparecer del mapa futbolístico por conflictos con la Federación, pero casi en simultáneo, se ha oficializado el nacimiento de un “nuevo” Juan Aurich, fundado por un mismo dirigente que lo rescató en el pasado y con un técnico también conocido para el fútbol peruano.

Esta dualidad ha generado un escenario insólito en Lambayeque. Por un lado, está la batalla en los tribunales que amenaza con la desafiliación definitiva del club original; y por el otro, el inicio de un camino largo desde la tierra de las ligas distritales con un proyecto que busca heredar la identidad del “Ciclón”.

La crisis del club tradicional, el “verdadero” Juan Aurich, tocó fondo recientemente. La Segunda Sala Civil del Poder Judicial declaró improcedente la demanda constitucional de amparo interpuesta por la institución. Esta acción legal, impulsada por el vicepresidente Giancarlo Cesaro contra la FPF y la Liga de Fútbol Profesional, buscaba la reposición inmediata del equipo en la Liga 2, tras haber sido excluido del torneo en curso por temas administrativos.

Juan Aurich juega actualmente en la Liga 3. (Foto: Facebook)

El fallo judicial adverso no solo significa que el equipo no jugará este año, sino que abre la puerta al peor escenario posible. El haber acudido a la justicia ordinaria contraviene los estatutos de la FIFA y la FPF, lo que expone al club a sanciones severas. La consecuencia más probable y temida es la desafiliación total del fútbol peruano, lo que borraría del mapa profesional a una institución con más de 100 años de historia.

En medio de este caos, la Liga de fútbol de Reque dio la sorpresa al anunciar oficialmente la bienvenida a un nuevo inquilino: el “Juan Aurich Ciclón del Norte”. Este nuevo club participará en el torneo de Segunda División de ese distrito, competencia que iniciará el próximo 7 de diciembre. La noticia ha corrido como reguero de pólvora, pues se presenta como una alternativa ante la inminente debacle del club original.

Lo que da credibilidad a este nuevo proyecto es quién está detrás. El club tiene como presidente a Juan Merino Aurich, un apellido de peso en la región. Se recuerda que fue precisamente él quien resucitó al “Ciclón” en el año 2005, refundándolo cuando el Juan Aurich original había desaparecido tras descender hasta perder la categoría en la Liga de Chiclayo.

El nuevo “Juan Aurich Ciclón del Norte” no llega solo con el nombre, sino con los símbolos intactos. El equipo fue anunciado luciendo los colores históricos y tradicionales, rojo y blanco, buscando captar de inmediato la identificación del hincha que se siente huérfano. El objetivo declarado desde el día uno es iniciar la cruzada desde el fútbol amateur para devolver al nombre de Aurich a la Liga 1.

La 'Pepa' Baldessari fue anunciado como DT de Juan Aurich Ciclón del Norte. (Foto: Facebook)

Para liderar este sueño desde el banquillo, la directiva ha convocado a una figura legendaria y mediática. En la presentación oficial apareció la “Pepa”, Horacio Baldessari. El argentino, plenamente identificado con el fútbol peruano, será el entrenador del equipo en esta dura travesía por el ‘fútbol macho’.

Así, mientras el Juan Aurich histórico pelea sus últimos cartuchos en los escritorios judiciales con el riesgo de ser borrado para siempre, el nuevo proyecto de Merino Aurich y Baldessari se ata los chimpunes para empezar desde cero. Hay que recordar que situaciones similares pasaron con el CNI de Iquitos, que hoy es Estudiantil CNI; entre otros casos que surgieron para salvaguardar a una institución.

TE PUEDE INTERESAR