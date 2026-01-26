Con miras a la temporada 2026, Melgar presentó su plantel profesional en el marco de la ‘Tarde Rojinegra 2026′. Con una victoria 2-1 ante Macará, los dirigidos por Juan Reynoso redondearon una extensa pretemporada que rigió desde el mes de diciembre del año pasado. A pesar del amplio tiempo para conocer la plantilla, el DT aclaró que no está cerrada la incorporación de nuevos elementos. Además, habló sobre la lesión de Nicolás Quagliata.

“En principio no queríamos llegar ni a cinco extranjeros, pero el tema de Erustes se viene complicando, y hoy, como naturalizado, hubiéramos tenido cuatro. Queremos seguir dándole minutos a los jóvenes”, contó Reynoso en conferencia de prensa, haciendo alusión también al proceso de nacionalización del jugador.

Además, agregó que existe muy buena competitividad interna, algo evidenciado en el método de juego contra Macará: “El plantel no está cerrado, en mediados de febrero haremos una evaluación si es pertinente incorporar algún jugador extranjero o nacional”.

En relación al triunfo ante Macará, Reynoso resaltó la labor del equipo y cómo plasmaron todo lo trabajado en los entrenamientos en su primer parte de presentación. Eso sí, el popular ‘Cabezón’

“Cuando hemos jugado como entrenamos, el equipo se ve bastante bien. Ante Macará hubo situaciones de aciertos y errores, y seguimos corrigiendo, pero la evaluación de estos partidos amistosos nos sirve para mejorar de cara al inicio del torneo”, argumentó.

Por último, se refirió a la lesión de Nicolás Quagliata, delantero argentino que se quedó en la plantilla (fue fichado en 2025), pero sufrió una lesión en el partido amistoso, lo cual no le permitió completar los 90 minutos, siendo reemplazado de manera inmediata para evitar complicaciones.

“Con los estudios respectivos, evaluaremos los riesgos. Son muchos minutos parados, calentamiento corto o fortuito, y a veces ocurre una lesión. Ese es un riesgo que se corre en este tipo de presentaciones”, contó el técnico que también tuvo la oportunidad de ser campeón en 2015 con Melgar.