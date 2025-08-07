Juan Reynoso está de vuelta en Melgar luego de su paso por la Selección Peruana y ya todo va quedando listo para esta nueva etapa al pie del Misti. El entrenador peruano tomará las riendas del cuadro rojinegro para lo que resta de la temporada, tras la destitución de Walter Ribonetto, y tiene como objetivo cambiar la realidad futbolística del ‘Dominó’, para pelear el Torneo Clausura y luchar por el título nacional.

En su presentación como nuevo DT de Melgar, el cuadro arequipeño resaltó que el ‘Cabezón’ fue campeón en 2015 y subcampeón en 2016, “liderando una etapa que marcó un antes y un después en nuestra historia”. Luego, tuvo éxito en el fútbol mexicano, saliendo campeón de la Liga MX con Cruz Azul en 2021, cortando una larga sequía de títulos en el cuadro ‘cementero’.

Su comando técnico en Melgar también será nuevo: Pablo Zegarra, exentrenador de Sporting Cristal, será su asistente técnico. El uruguayo Martín Correa será su preparador físico, mientras que el mexicano Rosalio Díaz el analista de videos. Se sumará un ayudante más de campo de nacionalidad mexicana.

El anuncio de bienvenida de Juan Reynoso a Melgar y su regreso luego de ocho años. (Foto: FBC Melgar)

“Juan Reynoso será presentado este lunes como nuevo DT de Melgar. Presentación será en la sede institucional del club arequipeño. El domingo estará en el Alberto Gallardo acompañando al elenco rojinegro, pero en zona técnica estará Víctor Balta”, tuiteó Kevin Pacheco, contando los detalles de la fecha de arribo del DT a Arequipa.

Juan Reynoso volverá a la dirección técnica tras un largo descanso. El ‘Cabezón’ dirigió por última vez el 22 de noviembre de 2023, cuando estuvo a cargo de la Selección Peruana, en el marco de las Eliminatorias al Mundial 2026. Los malos resultados determinaron el fin de su ciclo en la ‘Bicolor’.

Melgar se encuentra en la séptima posición del Torneo Clausura y viene de igualar 1-1 contra Juan Pablo II. En lo que respecta a la tabla acumulada, suma 36 puntos y se ubica en la séptima casilla, por ahora lejos del líder Universitario de Deportes, que acumula 49 puntos. El debut del ‘Cabezón’ será el 17 de agosto ante Ayacucho FC.

Víctor Balta se despedirá como DT interino de Melgar este domingo ante Sporting Cristal. (Foto: Omar Cruz)

